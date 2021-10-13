多年以來，在美國的主導之下，世界主要地區的中央銀行都維持低利率；新冠疫情發生以後，美國更是把利率降低到幾乎等於零，還加上無上限購買債券，很多國家也跟著做。但是現在有不少國家開始警覺到美國這樣做會出現問題：房價狂飆，有可能再度泡沫化，而且一般物價上漲遠超過預期的水準和持續程度。

美國中央銀行說它通貨膨脹率的目標是年成長率2%，但現在美國每月通貨膨脹的年成長率都超過5%，幾乎已經半年。美國央行又說要看新冠後經濟復甦情況如何，但美國的實況是很多工人不願意在原本的工作條件下繼續工作，甚至退出勞動市場，所以新增的工作量比預期的少，這甘央行何事？

美國目前利率幾乎是零，扣掉通貨膨脹率5%，表示實質利率是負5%，這就是變相鼓勵大家拼命借錢去買實物資產，因為只要買了資產多放一年，政府就補貼你5%。果然，在房價方面，到今年第2季，美國的房屋價格已經比當初金融海嘯泡沫崩盤前的最高點還高出34%。

更可怕的是，目前物價上漲並不只是新冠疫情造成的供給面瓶頸而已；這些瓶頸可能在明年會趨緩，但是還有其他長期性的供給因素，包含氣候變遷。氣候變遷導致去年歐洲冬天超冷，對天然氣的需求大增，存貨下跌，結果天然氣價格漲翻天。今年的夏天特別熱，到處發生乾旱，很多水力發電無法使用，而且糧食減產，這又使得糧食價格上升。硬要說通貨膨脹只是短期，愈來愈沒有公信力。

也因為如此，不少國家的央行開始走自己的路，開出第一槍。在東亞，南韓央行就在8月提高了利率，而且預計11月還要升息。對南韓人民而言，通貨膨脹達到2%以上就很可怕了，但是更可怕的是，房價從2008年金融海嘯第3季的最高點，到現在又漲了30%。房價在南韓是一個重大的選舉議題，如果房價繼續這樣漲，現在的執政黨就不用選了，這應當是必須升息的重要因素。

在歐洲，挪威上個月開槍了，不但減緩了數量寬鬆，還直接提高利率。在本月初，紐西蘭也開槍了，提高了利率，主要的原因也一樣是飛漲的房價和通貨膨脹。加拿大在4月開始，就已經開始降低數量寬鬆，央行總裁麥克蘭公開表示，加國的經濟已經不需要再用人為的力量去支撐。在東歐，捷克已經在上個月底提高利率，而接著本月初波蘭也提高了利率，一樣是為了平抑房價和物價。連在美國自己，央行副總裁已經都出來講話，說有需要把量化寬鬆縮表，以便為提高利率鋪路。

那台灣的央行不應該也關心房價和物價嗎？我們的消費者物價已經從4月的2.1%上升到5月的2.5%，到了上個月又上升到2.6%，這不會咬到民眾的荷包嗎？目前台灣實質利率為負，等同鼓勵民眾搶購實物資產；果然，我們的房價指數從金融海嘯的高點，到現在已經漲了一倍，超過南韓、超過美國；央行的眼睛看不到嗎？不害怕嗎？只要實質利率維持為負，所謂「打房措施」，通通對房價無效。

2009年金融海嘯發生後，英國當時的央行副總裁賓恩，曾在歐洲經濟學年會上發表演講。他明確地指出，在海嘯發生前幾年，國際清算銀行的研究人員曾不止一次警告，房價過熱，各國央行應該有所警覺，改採較緊縮的貨幣政策。但賓恩說，當時美國的央行總裁不信這套論調，其他的國家也沒有警覺，所以發生巨變。

台灣的央行應該看看實際的數據，看看其他國家的腳步，把房價的飆漲和金融風險連在一起，也應該顧慮到房價上漲所引發的財富不均效果。至於通貨膨脹，更是央行的首要責任，完全沒有道理還把實質利率釘在負數；在任何經濟體，利率都不應該是負的，長期處於實質的負利率，一定出問題。

央行拿出勇氣，走出自己的路，開槍升息的時候到了。

（作者為東吳大學講座教授、前行政院政務委員）