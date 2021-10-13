大陸與印度軍方第13輪軍長級談判陷入僵局，未能化解延續17個月的對峙，看來今年冬季雙方將持續駐兵。從中方新聞稿來看，僵局是因為印度的態度更為強硬。這也提醒我們，大陸面臨的周邊安全問題，不只是東海、台海與南海的三海問題，還有來自陸地周邊強權的壓力，這都造成中共戰略壓力，考驗著中共高層的定力與智慧，甚至維繫陸權實力與增強海權力量的雙重挑戰。

陸權海權的雙重挑戰

2020年6月，中印兩國軍隊在邊界用棍棒和石塊發生衝突，造成20名印度軍人、4名中國軍人死亡，這是兩國過去45年來首次因邊界糾紛造成的傷亡事件。兩國增兵邊境的同時，隨即啟動了軍長級會談。

自去年對峙以來，中方在拉達克東部的實控線沿線建造了數十座大型建築物，供部隊在冬季停留。印度媒體報導也稱，印度已經完成新的直升機停機坪，加寬簡易機場，增設新的地對空導彈基地和雷達部署。兩國都在邊界上駐紮了數萬名士兵，並派遣了大炮、坦克和戰機以為支援。

拉達克前沿地區在1月左右會降到零下30攝氏度，雙方軍隊過去此時都撤回到夏天駐守的陣地，但2020年5月開始對峙以來都繼續留在這條有爭議的邊境附近。這次會談失敗，多少對中方邊防構成牽制與壓力。同樣地，對於陷於疫情和財政困窘的印度也是一大負擔，這背後若沒有大國的撐腰，很難想像印度有和解放軍對峙過冬的底氣。

印度對於中國大陸的壓力不僅在陸地邊界，在海上也對中國大陸形成挑戰。印度海軍宣布，美國、日本、澳洲和印度4國「四方安全對話」（Quad）的馬拉巴爾聯合海戰軍事演習第2階段，將於12至15日在孟加拉灣舉行。月初英美加澳荷日等6國才在菲律賓海舉行軍演，美國為首的軍事盟友對中共持續施壓，並未隨雙方同意舉行中美高層視訊峰會而有緩解的跡象。

印度最近的軍事行動透露幾個訊息：第一，印度已放棄長期以來不結盟外交路線，與美日結盟制衡中國。

第二，莫迪總理是印度教民粹主義者，但疫情處理不當重創經濟，失業率1年內從2.4%上升至10.3%，支持率1年之內從66%下滑至24%，只好透過對外強勢來維持他的地位以及安撫軍方。

第三，印度認為中國受制於台海與南海緊張情勢，無暇顧及西邊問題，可以通過製造邊境事端，一方面呼應美國以交換支援，另一方面可以迫使北京做出一些讓步。

預防比打贏戰爭更難

中印提高衝突的可能性不高，但是上述三點在1962年的中印邊界戰爭中都似曾相識。1954年剛打完抗美援朝戰爭，又遇上「三年大饑荒」，印度趁機蠶食鯨吞中國領土。1950年代總理尼赫魯土地改革失敗，造成經濟危機，為轉移民眾注意力，發動戰爭。當時印度獲得美蘇兩強的支持，自信滿滿，卻錯估形勢。

近年來，西方世界不斷吹捧印度，宣傳印度將會超越中國，成為下一個世界工廠，不外兩個目的，一是希望利用印度年輕廉價的勞動力，取代對中國產業鏈的依賴，但這次疫情重創印度的生產，迫使訂單回流中國。二是扶持印度在軍事上牽制中共，將中國拖入龍象兩個人口大國的消耗戰中。前者已經夢碎，後者仍有可為。

中國需要能源進口，為了保護運輸航道，需投注大量資源拓展海權力量，但面對印度在邊界生事，及中亞恐怖主義活動，也必須投入地面部隊維繫陸權實力。而美國可以專注於維持海上霸權，中國要從傳統陸權國家轉向成為海陸兼顧的兩權國家，面臨著極大的挑戰。

中共認為中華民族復興需要和平環境，也試圖證明大國可以不透過戰爭和平崛起，不稱王稱霸，習近平堅持兩岸和平統一，也是這個邏輯。但以實力預防戰爭往往比打贏戰爭更不容易。大陸要和平，也要海權的突破與鞏固，卻面對美國與鄰國的擠壓，這對領導人的戰略定力與智慧將是一大考驗。