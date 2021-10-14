半世紀前的國共內戰是台灣社會還記得的一場戰爭，但是隨著時間，戰爭的記憶逐漸模糊，大家已經遺忘被俘軍人的痛苦。（中時報系檔案照片）

黃伯韜、黃維、邱清泉、李彌、孫元良各兵團被圍將近1個月，蔣在12月底自記曰：

黃維兵團被匪消滅以後，杜聿明所部又被圍於永城、宿縣之間，迄今幾及1月，尚未脫險。

被圍之師，飢寒交迫，大批投共。12月25日，國防部第二廳轉邱清泉稱：「近5日來氣候惡劣，全線均無大戰，……我大軍被圍，兼旬有餘，空投斷絕，官兵飢寒交迫，牛馬樹皮草根，均已殺吃殆盡，房屋桌器衣被等充作柴燒，此戰局之嚴重，不在四面受敵，而為飢餓。任何鼓勵士氣之法，均因現實問題，不能打破而無效。日來士兵逃亡日眾，幹部不能掌握，如再繼續數日，則匪對我之久困自斃之計得中，殊令人疾首痛心。」

杜聿明31日電稱：「30日晚，第32師之95團一營長晏子良不堪飢寒，率部投敵。」國防部雖向杜部空投食糧，每日額定40萬斤，但因氣候關係，最多僅30餘萬斤，而部隊實得者僅1萬餘斤，餘盡拋歪為共軍所獲。外國人笑我無膽，不敢低飛。

原經杜聿明之要求，蔣決定自12月9日起，空投糧彈3日後，以飛機百餘架協助，再興攻擊，以圖突圍。距自9日夜起，天氣驟變，大雪紛飛，一連旬日，陰霾蔽天，無法空投，官兵飢餓已極，民間糧食，無可徵集。軍中馬匹，宰食殆盡。官兵時有餓斃者，故突圍無從實施，且不斷遭受共軍夜襲。

在無計可施的情況下，蔣只好以「精神治療」之法，鼓勵被圍士兵，其電杜聿明曰：「想念將士忍飢耐凍，與匪奮鬥之忠勇苦志，焦灼不可名狀。此時惟有高級將領以身作率，鼓勵全軍堅忍不拔之革命精神，時時以軍歌與各種雪地運動方法，倍增所部之興奮，以漸忘其飢凍之痛苦。…軍歌在喪膽灰心之際，更易轉移心理，振作精神也。」

惟自1949年1月6日起，共軍大舉進攻，7日，杜聿明電稱：「日昨申（6日下午）起，激戰至今（7日）晨，受匪優勢步砲聯合，並施放窒息性毒氣之攻擊，我各軍整個犧牲9個團以上，官兵無一生還，該各級預備隊已使用殆盡。」

在此之前數日，即1月3日，天氣轉晴，國方原定4日至6日，空投糧食3天，使官兵恢復體力，7日、8兩日，空投彈藥兩天，9日開始出擊，而共軍卻先發制人，集中約30萬人，於6日起向杜部猛撲，歷時5日，雙方均有重大傷亡。10日晨，杜率所部已傷亡殆盡，邱清泉自戕，杜被俘，李彌突圍。這天，蔣自記所感曰：「杜聿明部今晨似已大半犧牲，聞尚有3萬人自陳官莊西南方突圍，未知能否安全出險，憂念無已。」11日，空軍偵察報告：昨夜我永城、宿縣間突圍部隊，尚在包圍圈外30里之處戰鬥，今日則蹤跡杳然，不知下落矣。

至此，淮海戰役結束，國軍被殲滅的有22個軍，56個師（內有4個半師投共），計55萬5千餘人。

淮海戰役失利的原因，據國防部李正先、龍韜兩位視察官的報告，認為徐州勦總措置失當。大意是說劉峙總司令「為人溫厚，威信未立，畀以獨當一面之責，遠非陳（毅）、劉（伯承）二匪之敵。」且會戰前後，部隊調動頻繁，致士兵疲勞。繼因馮治安部之叛變，頓呈混亂現象。指揮不統一，即以勦總而論，一國三公，意見分岐，莫衷一是等等。

龍韜又一報告檢討此役之失誤現象，指出：

第一，作戰指導錯誤，國防部主負作戰指導之者，每值重要關頭，即分散兵力，打擊士氣，造成予共軍以各個擊破之機，此種指導，似有政治陰謀，或高級人員有通共之嫌。

第二，情報不靈確，尤以諜報費中飽，謊報敵情，以致指揮部署失當，貽誤實大。

第三，指揮官怯懦低能，此役除杜聿明、邱清泉外，多數低能，一味消極，此為失敗之重要因素。

第四，將氣不和，各兵團臨時指撥序列，部隊既無情感，自無信心，加以指揮官缺乏道德修養，對於配屬部隊，恒置諸危險之一面，造成將氣不和，致蹈同歸於盡之悲境。

第五，指揮失當，黃維之失敗，由於該兵團遠道馳援，後方補給脫節，北進既然受阻，應即東進，以與李延年兵團聯繫，可獲補給。緣該部一師已與李兵團相隔密邇，彼此砲聲可聞，乃該部一遇情況，不將主力東進，反令西撤，斷補給之路，致遭全軍覆沒。

古人所言：「天時不如地利，地利不如人和。」而此戰役，國方三者皆不具備，失敗固也。總之，淮海戰役的潰敗，促使國民黨的分裂和蔣介石的下野，加速了國民黨政權的崩潰。

【未完待續，蔣世安專欄每周四刊出】