《科學月刊》我是主要發起人。在保釣運動開始之前的一年《科學月刊》就已經出來了，還有一個聯絡網。

保釣許多地方的發起人，有很多人參加《科學月刊》。因為大家都在《科學月刊》裡，就自然也用《科學月刊》的聯絡網聯絡。《科學月刊》1970年創刊，已經有一定的組織系統了，透過這組織大家有一種信任感，知道彼此都是沒有陰謀的、只是一心為台灣做點事，如果是為了自私的目的，是不會來參加《科學月刊》的。

《科學月刊》沒有任何政治色彩，為台灣辦一個《科學月刊》，連國民黨都沒話說，為台灣服務而已。有一批人透過《科學月刊》彼此已經建立了信任感，這批人大部分後來都參加保釣運動。否則的話，任何運動都有這個問題，誰也不服誰，不服就會互相攻擊，運動還沒出來就亂成一團。一個運動要能發揮力量，一定要能突破這一關，本來這在美國就是很難的，因為大家都散居各地，路途遙遠，很難把事情講清楚。

很多人都提到《科學月刊》是一個很重要的組織。運動很大的困難就是互信，會擔心別人是不是要來擴張地盤、是不是要來收割什麼的，保釣運動可以突破這一個困境，很大一部分是因為《科學月刊》。

後來我上了黑名單，台灣本來已經有一批辦《科學月刊》的人，我就不跟他們聯絡了，就交給他們做，他們本來就有意願要負責。即使如此，台灣方面對《科學月刊》還是很提防。後來有人跟我講，他們那時候要訂閱《科學月刊》，教官跟他們講說這不要看、這有陰謀。不過雖然受到一些壓力，《科學月刊》後來還是活下來了。

我1971年一邊保釣、還一邊辦《科學月刊》，但吊銷護照之後，我就沒有參加《科學月刊》，這大概從1972年開始，因為怕危害到《科學月刊》。

《科學月刊》與保釣運動

保釣之前有些地方已經有組織。我辦《科學月刊》時認識很多人。當時紐約一帶已經有了一個「華人雜誌聯合會」，是一些早期去美國的學者學生一起辦的，像是社團聯誼會的組織，這些團體比較偏國民黨。

還有一些留學生是比較擺脫國民黨思想、並有接觸其他思想的。這些人主要是在U.C.Berkeley（加州柏克萊大學），主要有郭松棻、劉大任、唐文標、還有張系國這些人。後來張系國跟他們分道揚鑣。他們在保釣前，就已經接觸過社會主義思想。當時他們在加州搞了一個讀書會，當時我還都不曉得。

劉大任是念政治學的；郭松棻在台大讀哲學、到美國念比較文學，跟殷海光有關係的；張系國則是念電機；唐文標是念數學的，他是香港人，大學是在台灣唸，個性比較安靜、沒那麼風發，可是很誠懇。他是香港同學，所以國民黨比較沒注意他，可是他很早就參加保釣了，他比較早認識到國民黨的態度，所以很早就淡出，後來還回台大教書，那時候很少留學生回去，回去的都變成名人。

聽說那時候讀書會還讀毛選，思想是比較前進的，主要是由劉大任帶頭。他本來跟陳映真他們很好，陳映真（在台灣的）讀書會，劉大任也有參加。但就在陳被逮捕前，劉大任出國了，所以躲過一劫。他們本來是文藝界的好朋友，可能在台灣的時候，就對左派的東西有一點想法，到了美國比較自由，一票讀書會的人被抓，當然更激起劉大任他們的使命感。

劉大任在台灣另一個好朋友是郭松棻。郭松棻本來是研究哲學的，也有寫小說，在台灣的時候已經有一定的反抗了。郭松棻在台灣已經介紹過沙特，沙特是個左派作家，而且是個毛派作家，他們都很早受影響。

這些人數不多，但（對社會主義的思想）已經有認識了。當時我們都不瞭解這些，到很久以後我們才知道為什麼他們要在1月29日辦活動，不然大家都是猜想次日是假日，比較好辦活動。不過郭松棻、劉大任他們很早就有這樣的想法。

WestVirginia（西維吉尼亞州）Morgantown這個地方有一批人，像是陳磊、胡家縉，他們就很憂國憂民，搞了一個團體叫做「大風社」，類似興中會這樣的革命團體，想要搞一番事業。開始時是很祕密的。我跟「大風社」接觸，有兩個線索，一個是我大學認識的朋友，一次他跟我提到；另一個是「大風社」裡有一個芝加哥大學的學生叫做吳力弓，吳力弓也參加保釣。

吳力弓是ABC，我在籌辦《科學月刊》時也有找吳力弓。吳力弓說有一批人也很關心，就是「大風社」的。他們是很祕密的，我聽他們兩個描述，成員之間還有祕密的訊息聯繫，只知道有一個「大風社」，其他都很祕密的。

這兩個團體之間有一個共同的朋友，主要是透過郭譽先，他在台大的時候是個很風雲、口才很好的人。他跟張系國很熟，郭譽先也跟胡家縉很熟，所以郭譽先就把兩邊拉在一起了。

我在保釣以前，唸過的左派東西很少，Berkeley那邊很興奮地想讓兩邊合作。路上經過芝加哥，加上劉大任跟夏沛然是老同學，就來拜訪我們。他們來的3個人是劉大任、郭松棻跟唐文標，他們接著就跟「大風社」談合辦，就用「大風」當刊物名稱，所以《大風》雜誌是兩邊合辦的，出版了一段時間，保釣運動就爆發了。

劉大任跟郭松棻很熱烈參與，還出了《戰報》。《戰報》是很鬥爭的，這來自他們以前的思想脈絡。這些人有些沒有參加《科學月刊》，只是認識而已，當初是《科學月刊》認識的，不過後來不是從《科學月刊》動員的。

【未完待續】