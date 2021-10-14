最近，中國大陸又上映一部叫人看了為之熱血沸騰的戰爭史實電影——《長津湖》。電影全長3小時，沒有一點鬆散的構成，每幕劇情都緊扣歷史演繹，若論其刺激度、感動度、緊張度與精彩度，完全不輸美國的好萊塢大片，絕對能夠與《八百》、《南京，南京》、《拉貝日記》和《賽德克巴萊》等多部史實電影相比，筆者看了更是數度落淚，對那些用生命與鮮血換來現在的和平與尊嚴的前輩們，留下深刻的印象，並由衷地感謝他們的付出。

為讓內容更顯逼真，這部由吳京和易烊千璽等人領銜主演的劇作，完全沒有找替身上陣的環節，而且全部都是在室外零下十幾度的場景拍攝，就連與美軍正面對峙的肉搏戰，吳京等人都要求美籍演員用全力交手，不只為力求真實，更是對先烈們的尊敬。這份敬業的精神與認真的態度，讓才上映六天的《長津湖》，票房就創下破21億的記錄，連假期間的電影院更是場場爆滿、一票難求，加價購票都未必能得到一張冷門場次的票券，因此它被號稱為年度最熱門的戰爭史實電影。

真心推薦給在台灣的朋友們，不論如何都要一看，看看過去的歷史是怎麼演繹、看看當時的對岸在做什麼、看看美國的將軍是如何對這場戰役評價的，為什麼美國參謀長兼聯席會議主席布萊德雷會說：「我們在錯誤的時間、錯誤的地點，同錯誤的敵人打一場錯誤的戰爭。」或許，能夠幫助我們更客觀地看待歷史，繼而更理性地去理解兩岸之間的關係。

1950年韓戰爆發，在南韓軍隊要被殲滅時，以美軍為首的聯合國軍開始從仁川登陸，大量機動部隊、艦艇和飛機朝北韓軍隊的領地傾瀉炮彈，就像二次世界大戰的東京大轟炸一樣，所到之處無不只剩斷垣殘壁，北韓軍隊被美軍逼得只能往鴨綠江一帶接連撤退。眼看戰火就要燒到當時工業最繁華的東北領土，中韓交界的房屋和田地都無一倖免，於是大陸政府數度電報美軍，希望美軍能夠停火，以對等談判代替大動干戈，畢竟剛經歷完抗日戰爭與內戰的中國，任何領域都還處於百廢待興的狀態，人們更急於恢復民生經濟。但早已殺紅眼的美軍，似乎沒有停手的意思，反而狂妄地像當時侵華的日軍一樣，日本人聲稱三月亡華，而美國人則說：要用實力結束韓戰，然後在感恩節前回去過節。

於是，以毛澤東主席和彭德懷將軍為首的高層們一致認為：打得一拳開、免得百拳來。既然談判行不通，尊嚴就只能在戰場上取得。兩百來萬中國志願軍開始集結，在零下數十度的寒冷天氣下勇渡鴨綠江和金剛川等水域，準備和美軍背水一戰。毛澤東主席還讓自己的兒子毛岸英參戰，最後死在了戰場上。

對美軍與聯合國軍而言，那是一場早已準備好的戰爭，所以每個軍人的配備早已武裝到牙齒，但對志願軍而言，那是一場緊急且不得不打的護國戰爭，所有人保護國家的意志被燃燒著，才剛卸甲歸田的戰士們，又騎著腳踏車奔行幾十里地，準備為國家而戰，即便那時的志願軍連個像樣的御寒衣物也沒有、即便他們是拿小米加步槍對抗美軍的重裝坦克，但他們依舊毫無畏懼。

志願軍自知在設備上不如美軍，所以決定用地理優勢來弭平兩者之間的落差，為搶佔高地並對美軍進行包圍，志願軍一日徒步行軍140里地，這不論放在過去和現在，都是那麼艱難的挑戰，尤其室外溫度已幾近零下40度，但是他們做到了。兩軍在長津湖東西線開始駁火，美軍為搶佔高地並突破包圍，數度使用空優對志願軍進行轟炸，重機槍、榴彈炮、自走炮和快炮輪番掃蕩，為了對美軍進行有效阻擊並等待援軍的到來，固守陣地是志願軍們首要的任務。

但面對如此強大的火力網，他們漸漸難以招架，沒有像美軍擁有這麼完善的醫療設備，受傷的軍人只能把殘破不堪的外衣當作止血帶，有些人的腸子甚至直接外露，邱少雲等人用被燒傷的身子緊緊地抱住對手，致死也不放開、黃繼光等人用身體堵住敵人的槍管，讓後面的人能發起衝鋒，楊根思等人直接拿著手雷衝進敵人的堡壘，最終將美軍逼退至38度線。

至今，參加過韓戰的退役美國老兵回憶這場戰役都覺得不可思議：我們的機槍才剛殲滅第一排士兵，第二排又直接補上來，好像永遠殺不完，戰鬥機才剛炸毀的橋樑，他們一有材料就馬上架橋，幾個小時就將橋樑修復好；沒有材料他們就人體搭橋，讓後面的軍人從自己的背上走過，這是我這輩子都無法忘記的景象。

還有部分參戰的美軍是這麼說的：停火的時候，我們雙方試圖清掃戰場，將各自戰死的士兵帶回自己的國家，但我們竟然做不到，因為他們戰死的士兵們，在身體著火的那一刻就緊緊地抱住我們的人，想掙脫也掙脫不了，於是兩方的軍人只好將這些屍體就地掩埋。看完這段回憶，筆者又更加敬重那些勇敢的先烈們了。

最後，美軍在大撤退的行軍路徑上，發現兩側的森林裡佈滿著一動也不動的志願軍，他們是第20軍59師177團6連、60師180團2連，以及27軍80師242團5連的軍人，高層正準備調遣兵力時，才發現這些挺著機槍，聳立在雪堆裡頭的軍人們早已失去脈搏。他們為了阻斷美軍的撤退，早在美軍回程的路上嚴陣以待，哪知道他們不只是要和美軍較勁，還要和老天較勁，他們潛伏著等待敵軍的到來、等待上層的命令，但哪知道最終卻命喪於冷冽的天氣，成為一個個晶瑩剔透的冰雕，李奇微等美國陸軍高層在聽聞此事後，不禁對這些軍人們肅然起敬。因為這場戰役，志願軍還繳獲了號稱美國最強戰鬥團的北極熊集團軍軍旗，他們打過俄羅斯軍隊、戰過日本軍隊，而且每次戰鬥都攻無不克，但在這次和志願軍的交火上，卻沒有絲毫優勢，北極熊集團軍的機械團、重裝坦克和軍旗等，至今還放在北京軍事博物館裡收藏著。

最後的最後，我想說，或許這樣的歷史是我們所不知道的，這是站在大陸志願軍、聯合國軍和美軍的視角所經歷的一次戰爭，那時候的台灣還在中國國民黨的統治之下，所以這些故事並不會有人刻意去告訴我們，新聞往往播報的是對岸負面的新聞，比如：對岸非常的貧窮、非常的落後等，但試想，如果對岸的執政者真的這麼羸弱、這麼無能，發展這麼落後、這麼衰敗，今天的中國大陸真能走到世界第二大經濟體的地位、完成工業與國防完全自主的能力嗎？實在值得我們深思。（小王子奧特曼/北大台生）

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