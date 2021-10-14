蘇貞昌辱罵鄭麗文「袂見笑」，並且重提25年前幫鄭麗文站台的往事，我們這才知道蘇貞昌的內心，有多瞧不起陳明文。

沒錯，鄭麗文是從民進黨轉投國民黨，但難道沒有人從國民黨投靠民進黨？當然有，最大尾的一個就是陳明文。當年國民黨幫陳明文站台的，陳明文幫國民黨站台的，還會少嗎，難道陳明文也是「袂見笑」？

蘇貞昌在關鍵時刻拿鄭麗文的「叛黨」來酸，代表他的內心，其實認為陳明文、鄭麗文這些人，都是叛將、都是「袂見笑」。就像清朝皇帝對洪承疇這些明朝降官，需要的時候封大官，其實心裡是看不起的，乾隆還特別編了一部「貳臣傳」來羞辱之；蘇貞昌看陳明文，就是這樣的心理。

蔡英文臉書「民主是歡迎不同想法的人來討論、激盪，絕對不是貼標籤或扭曲」，這段話表面上看是挺蘇貞昌，其實根本是指著蘇貞昌的鼻子罵，把民進黨的臉都丟盡了。

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