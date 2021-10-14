國民黨立委鄭麗文10月12日在立法院質詢行政院長蘇貞昌時，質疑其抗中保台的決心說「恐怕到時候第一個投降的就是蘇貞昌」。此舉惹火曾誓言戰到最後一根掃帚的蘇貞昌反罵鄭麗文「袂見笑」，掀出當年她參選拜託站台喊凍蒜的往事。

蘇貞昌是創黨十八元老、省議會三劍客、民進黨四大天王，民進黨兩度執政，他都曾官拜閣揆，喊得出響亮名號的都有他一席之地，由他站台輔選的又豈止以千百人計。問題是，蘇貞昌這種輩分還惦記著近25年前的叛將鄭麗文，反將她一軍「袂見笑」，還真讓人擔心那些離開民進黨的陳文茜、施明德、林正杰、朱高正……不知道當年有沒有請蘇貞昌站台輔選喊凍蒜，蘇貞昌子弟兵們也要當心，有一天會不會成為蘇貞昌口中「袂見笑」的人。

鄭麗文為何離開民進黨、又為何加入國民黨，無論什麼原因都無須忍受蘇貞昌的人身攻擊，從國、民兩黨甚至第三勢力政黨出走，來來去去、道不同不相為謀，堂堂行政院長惡言相向國會議員的醜態，不啻為老百姓茶餘飯後的笑談。

宰相肚裡能撐船，蘇貞昌肚子裡只容得下愛將丁怡銘，那個做哏圖修理政敵、誣指冠軍牛肉麵業者使用萊牛、賠罪請客打政院統編、兇巴巴到立法院長辦公室罵小秘書、偷偷先打疫苗……這年輕人捅樓子還不到一年，「袂見笑」的事還真不少，隨侍在蘇貞昌你身邊，忘了嗎？

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