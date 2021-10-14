最近，部會首長在立法院的談話常令人感到驚訝，不是答得支支吾吾的，就是答完後令人瞠目結舌，例如主計長朱澤民被詢及蚵仔麵線一碗多少錢，他竟然回答20塊錢左右，遭各界批評為不食人間煙火。

另外，國發會主委龔明鑫被立委詢問有關美國政府要求台積電提供庫存、訂單等商業機密資料，美方這樣做合不合理？政府該如何因應？龔主委始終低調表示：「這只是外電的報導，要再了解實際的情況才能回答。」主委答得支支吾吾，立委聽得火冒三丈，會場氣氛一度凝重，這件事直到當天下午龔主委致電台積電了解情況，對外說明之後才比較明朗。原先未置一詞的政府大員們，這才紛紛跳出來表示會力挺台積電、做台積電的後盾。內閣官員對美方之噤若寒蟬，於此可知。

部會首長、政務次長都是政務官，對主管的業務不但要熟悉，甚至也要有隨時應答的能力，1990年代台灣年年遭美國政府列為特別301名單，對於美方屢屢指控我侵犯美商智慧財產權，將我列入名單，當年經濟部長江丙坤依據法理，駁斥這些指控，絲毫沒有因為美國是大國而畏怯，其從容神態恍如昨日，讓人記憶至今。

其實，何止政務官，當年國貿局長也是極有份量的，1997年初台美第12回合入會（WTO）談判在台北舉行，經過一下午的談判，國貿局長林義夫步出會議室，立即召開記者會痛陳美方不守信用，片面推翻過去三年談判的共識。這樣的大事於次日自然出現在各報重要版面，對於林義夫的表現，媒體推崇為「義夫當關，萬夫莫敵」，國貿局長並非政務官，然而當年國貿局長的份量，實非今天部會首長所能企及，反觀近年官員們談判出來，除了表示會談氣氛良好，其餘內容則不甚了了。

美國政府的強勢，半個世紀以來始終如此，我們政務官在心態上自不必如此恐慌，昔日政府官員從容出入，能有如此氣度，反而讓美方為之折服，今天我們若在態度如此畏縮，以後豈不讓美方予取予求？這一點是今日所有政務官必須明白的。

昔日政務官不只是對外敢言，身為部會首長在內閣中也知無不言，尹仲容擔任經濟部長時，於行政院長俞鴻鈞主持的院會，也常常直言不諱，偶爾還會打斷俞院長的談話說：「你還是讓我來說吧！」以之對照今日，行政院院會上有人敢對院長的談話異議嗎？有人敢打斷蘇貞昌院長的談話說：「你還是讓我來說吧！」看來，應該是沒有的。

不只尹仲容如此，李國鼎在擔任財政部長期間，適逢第一次石油危機，行政院又推動十大建設，入不敷出，政府債務急劇升高，為此他向行政院長蔣經國建言不要高估國家財政能力，一旦破壞了財政收支平衡，可能會引發惡性通膨，然而，蔣經國為降低民眾生活負擔，主張取消鹽稅，而李國鼎卻基於健全財政表示反對，閣員和閣揆為此辯論，最後李國鼎請辭財長，然而依舊為蔣經國所重用，轉而以政委身份致力於推動新竹科學園區，並於1986年促成行政院開發基金投資1億美元成立台積電，力邀張忠謀主持台積電，今日台灣能有台積電，李國鼎居功厥偉。

如今台灣得以邁入已開發國家之林，得以有所謂的護國神山台積電，人均GDP得以達到30000美元，那不是兩、三年台商回台帶來的，也不是擴大公共建設成就的，更不是喊幾句口號所推升的，而是當年這些有擔當的政務官、文官竭盡一己之所能，積極任事，勇於和閣揆論政，勇於和美方談判所贏得的。然而，如今內閣還有這樣的政務官？還能培養出這樣的文官嗎？大概已不可能。

今、昔政務官的格局之所以有這麼大的差距，有政治上的因素，也有任用上的原因，前者很難改變，後者尚有可治之法，後者的毛病就是空降比例過高，任期太短，須知，空降則業務不熟，業務不熟則遇事不決，發言支吾其詞，如此倘能歷練幾年猶可挽回，若內閣動輒改組，則恐怕業務還沒上手即已下台，如此歷練既然不足，能力自然有限，思維疏漏，發言欠準，遇事閃躲，理之必然也。

我們認為，經濟發展是連續的，不是跳躍的，從台積電三十多年來的發展可以看到，政府每一個決策都是在累積存量，都在創造歷史的連續性，過去創造了今天，而今天也將創造未來，能否累積更多的資本存量，厚植台灣經濟，政務官的能力、勇氣至為關鍵，只有多出幾個尹仲容、李國鼎，我們才能有光明的未來，若閣員依舊缺乏勇氣、擔當，喜於迎合，怯於直言，不敢拂逆上意，則台灣前景十分堪慮。