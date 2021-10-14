駐德國代表謝志偉在國慶日當天，去杜塞道夫會見台灣留學生，並與學生手持「台灣獨立」布條拍照。謝志偉事後將照片貼上臉書，更續在臉書上公然指稱：「我們手上所舉的你們的國旗，幾十年沒褪色而越來越鮮紅，還有一個別的原因，因為我們一邊舉一邊吐血」！

謝志偉的言行犯了幾項錯誤。

第一，謝志偉是現任駐德國代表，探望留學生並拍照理所當然。但是手持「台灣獨立」布條拍照就非常不妥。因為駐外代表主要任務是推動我國與駐在國雙邊關係，其次是向當地僑胞及留學生說明政府當前施政方向與政策。而「台灣獨立」並不是政府當前政策，謝志偉此舉顯然是僭越，失了分寸。

第二，不該將照片貼上臉書，並出言詆毀國旗。外交人員駐外期間，一言一行都代表國家，不得有絲毫大意。即使在私人聚會場合，也必須謹言慎行。外交部對謝志偉的言行發表聲明稱，謝代表在其臉書轉發相關看法，屬於個人觀點抒發，不代表官方立場闡述。這是欺人之詞。現職外交人員公開發言，尤其是政策性議題，就代表政府，沒有所謂的個人觀點。

第三，謝志偉身為中華民國政府正式派任的駐德國代表，又拿中華民國政府的薪俸，斷不該公然羞辱自己國家的國旗。德國政府及人民看到謝志偉如此的行徑，當做何感想？旁觀者看到謝志偉的言行，很可能會認為謝志偉是「叛徒」或者「雙面人」，領著中華民國的薪俸，卻打擊中華民國。不然就是患有精神分裂症。但也許會有人認為謝志偉曾經遭到中華民國迫害，藉機報復。

無論如何，中華民國政府派出這樣的人出任駐德國代表，一方面是自取其辱；另一方面也是羞辱德國。

其實，謝志偉所犯最大的錯誤是擔任政府官員，尤其是外交人員。既然謝志偉是現職駐德國代表，「謝志偉」與「駐德國代表」就密不可分，緊緊地綁在一起。嚴格限制了謝志偉的言行舉止，毫無自由可言。相反地，如果謝志偉選擇做國內政治評論人，甚至立法委員，都可以暢所欲言，不會像現在這般引起軒然大波。

外交人員的使命是維護國家利益，提升國家國際地位與形象。現職外交人員可以有自己的政治立場，但是不宜公開表露，尤其是不能因個人政治立場而損害國家利益。謝志偉就任以來諸多表現令人詬病，這次最為嚴重，堪稱是「不適任」的駐外代表。

去年我國捐贈德國一百萬片醫療口罩，德國政府發言人在公開的記者會上卻完全不提台灣，只以「感謝其他國家幫助」一句話帶過。德國政府對我國的輕視，恐怕跟謝志偉的表現大有關係。

針對謝志偉的言行，總統府發言人張惇涵居然表示，「尊重」謝志偉代表的發言。並稱謝志偉「有一顆熱愛國家，為國家打拚的心」。然而，謝志偉連自己國家的國旗都不愛，如何會有愛國之心呢？

外交部的聲明則表示青天白日滿地紅國旗是我國的國旗，也是台灣人民生命共同體的表徵。外交部是駐德國代表處的上級機關，如果不敢撤換謝志偉，至少要設法約束其一言一行。如今只是發出不知所云的聲明，反而更加凸顯自己的無能。

（作者為退休大使）

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