中國大陸、印度先後爆發限電危機，煤、天然氣等能源國際價格大漲，歐美更傳出今年冬天「取暖費用」將大漲，國際專業媒體名之為「全球能源危機」。國際能源價格高漲，蔡政府激進能源政策的惡兆已經出現，如不及早修正，很快就要面對電價大漲與供電不足兩大惡果。

國際天然氣價格翻倍

大陸與印度出現限電危機，從需求面看是全球經濟快速復甦，導致廠商全力生產，電力需求因此增加；供給面方面，主要是煤電供應出問題，大陸許多煤電廠的燃料供應不足，印度情況相同，近8成燃煤發電廠的煤炭庫存量少於5天。

煤供應出問題的原因非常複雜，全球為了因應氣候變遷，紛紛倡議「去煤化」，當然影響了新的供給，大陸政策就嚴控煤的進口與用量。而需求大增讓國際煤價飆漲，今年以來上漲逾倍，大陸的動力煤價格就已創下歷史新高，電廠在發電1度就要賠1度的情況之下，當然對增加供電是「意興闌珊」，逼得大陸官方本周終於放寬對電價的限制，非民生用電電價可能上漲2成。

與此同時，全球天然氣價格同步飆漲，在全球電廠「去煤化」的風潮下，加上經濟復甦對電力需求上揚，天然氣的需求節節上升。以美國來說，天然氣價格過去1年就大漲180%，創下7年來新高價；歐洲市場的天然氣價格更從去年5月的歷史低點一路飆漲超過5倍，攀升到歷史新高。雖然根據NASA的預測，今年冬天氣溫料比去年低1%，但能源機構已預測今年美國家庭要為使用天然氣取暖增加3成的費用。

如果對蔡政府的能源政策有所了解，就知道這些變化所代表的意義。蔡政府要全面廢核，以綠電替代核電，占比2成；火力發電至少要占8成，由於火電會帶來更高的碳排放與空汙，為了說服國人接受廢核，蔡政府大幅提升碳排放稍低的天然氣發電比重，準備從過去3成左右增加到5成，煤電從4成多降到3成，去年台電的發購電比重中，天然氣已拉高到4成。

這個政策風險非常高，以經濟觀點看，電力結構中燃料占比最高，其中又以天然氣占比最高，在台電的燃料支出中占6成左右，未來還要進一步增加氣電比到5成，等於高度集中在氣電，不利成本的風險分散。再者國際天然氣價格波動較其他燃料更大，且在全球「去煤化」、「以氣代煤」風潮中，長線價格必然上漲。而以國家安全觀點看，供電高度集中在安全存量低、全靠LNG船運的天然氣，萬一兩岸緊張，甚至風浪過大即有斷炊之風險。

台電吃緊 停電成常態

蔡政府上台5年來，正逢國際天然氣價格走低，因此問題並不顯現，但好運氣快用完了。經濟部評估，即使在國際燃料價格不變的情況下，2025年非核家園實現時，發電成本平均每度3.39元，較2017年增加0.84元，增加幅度超過3成。大家可想像與推估一下：當氣電占比5成、國際天然氣價格飆漲1倍時，台灣電價到底要漲到多少？

台灣未來要承受的不僅是電價大幅調漲，供電吃緊問題亦將更嚴重。看台電的供電燈號，每天的備轉容量率似乎還有10%上下，還不算是緊俏，但實際上，太陽能占比約8%到10%，入夜後就歸零，備轉容量率實際上是膨風了。不僅專家質疑，媒體也以「日落就缺電」報導其風險；能源專家中央大學管理講座教授梁啟源說：「未來停電機率最高的時間不是中午，而是下午，尤其是傍晚太陽下山後。」。

缺電風險早已出現「預警」，上月底大台北地區深夜出現大停電，影響20多萬用戶；6月台南凌晨大停電影響6萬多戶；5月桃園大停電影響6萬多戶，台電的說法各有不同的理由，業界卻認為是因長期供電吃緊，迫使台電不時「減壓供電」，因而造成設備損害，才會更容易發生事故。

蔡政府應立即暫停核二除役、重新檢討能源政策，如果不是為了廢核，核電可占比2成左右，增加的綠電用來取代火電，則可讓台灣供電同時滿足風險分散、較低的成本和電價，及供電充裕穩定等多項條件。這次全球能源危機是一個示警，政府如不及早務實調整能源政策，及時改過，電力供應將陷入危境。