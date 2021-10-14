行政院長蘇貞昌和駐德代表謝志偉，這幾天分別成為新聞熱門焦點。蘇揆在國會殿堂詢答時辱罵立委「袂見笑」，謝志偉則是在國慶日發表汙辱國旗的「吐血論」；表面上這似乎是兩件不相關的事，卻同時引爆出綠色威權執政下，在野黨難以制衡，民意又能奈我何的獨霸心態。

以蘇、謝兩人過去的個性風格來看，這次的暴走其實也不意外，說白了，就算我變本加厲，你不滿意，不然你又能怎樣！即使爭議鬧大了，蘇貞昌還振振有詞說是對「叛徒」的「撥亂反正」，渾然不覺自己才是亂源所在，而且流彈亂射，還罵到英系大將陳明文也是從國民黨「叛」到民進黨的陳年往事。

謝志偉尤其離譜，竟說「這次不想再委屈自己」，完全不覺得以外交公職身分侮辱自己國旗的低劣無恥，也看扁了自己受命出使的德國。這更罵到台灣，原來中華民國以國家名器與人民納稅的高薪授予你謝代表做事，竟然是委屈了你？

荒謬的是總統府的反應，卻仍顧左右而言他地表示「尊重」！說得更白一點，蘇貞昌不甩立委監督所表現的蠻橫霸道，或許因為他官太大而不好動，但連謝志偉這種層次的官員，既受公器、領公俸，卻違反憲法與官箴的失格言行，蔡總統竟仍裝瘋賣傻地包庇，看來這一霸一獨，蔡政府從上到下，這次連裝都不想再裝了！

若以過去國民黨執政時相比，如今在野黨的制衡抗爭可算小兒科多了，但民進黨完全執政加上蘇揆的霸道，則是完全不同的泰山壓頂、強渡關山；即使以世界民主國家的一般標準，像謝志偉這種有爭議的外交官也早就該下台了。但不甩就是不甩，看來蔡英文是把蘇貞昌、謝志偉都當成可進可退的棋子使用，不到用好用滿，怎捨得棄子？