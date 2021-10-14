美國總統拜登在與中國大陸國家主席習近平通話後，認為他已經和習達成「台灣協議」；習近平紀念辛亥革命110周年時宣示「堅持和平統一」；蔡英文國慶講話持續對大陸「善意不變、承諾不變，堅持維持現狀」的承諾，三方都表現出善意的模樣，但台海硝煙味卻愈來愈濃。《紐約時報》最近一篇文章指出：「美中台都試圖表現出希望避免戰爭的決心，卻製造了反效果，這加深了不信任，也增加了誤判的風險」，或許現在應該問的是：「台灣真的準備好與大陸一戰嗎？」。

兩岸從冷和走向冷戰

問這句話，其實反映的是「古羅馬人困境」。他們認為「想要和平，先準備戰爭」，只是如果和平要用戰爭來獲得，和平的意義又是什麼？

1990年代冷戰剛結束的10年間，用戰爭建構和平的思維一度盛行於國際社會。當時主要是因為蘇聯與東歐集團解體，新分裂出來的國家內戰與種族屠殺不止，聯合國推出「建構和平」口號，往衝突地區派遣維和部隊，美國與北約組織不時派兵以戰止戰。從1991年波灣戰爭到1999年科索沃戰爭10年間，「建構和平」的作法確實在小國之間達成了和平的目標。

「建構和平」亦稱之為「新干涉主義」。西方國家是以「人道災難」角度出發，主張「人權高於主權、人權無國界、主權過時論」，以建構和平為目的用兵，符合他們高舉正義旗幟干涉的正當性。英國首相布萊爾就說：「人道主義問題構成對國際和平和安全的威脅，因此，別國或國家集團有權以武力干涉。」。

911事件之後，美國另舉反恐戰爭大旗，目標轉向「流氓國家」，軍事干預朝向更極端的「先發制人和預防性防禦」發展。2001年發動阿富汗戰爭、2003年美英聯手打垮海珊的伊拉克戰爭，一直到2011年北非利比亞及中東敘利亞戰爭才稍為止戰。如今美國終於自阿富汗撤軍，表面上戰爭已結束，但是和平似乎還未到來。拜登在阿富汗撤軍演說中感慨：「如果你今天是20歲，那你從來就不知道一個和平的美國」。

可能因為美國年輕人不知道什麼是和平，認為打仗是常態，美國智庫「芝加哥全球事務委員會」今年8月公布的民調顯示，美國人有近7成支持台獨，過半支持派兵保台。這個數據是否真實反映美國人的想法遭到質疑，反倒是台灣在享受過70餘年無戰爭歲月後，早已放棄徵兵，募兵又找不到足夠兵源，可知台灣願意上戰場的人並不多。

四堅持暗渡新兩國論

二戰後美國幾場重大戰爭，剛發生時民眾受社會情緒影響，支持戰爭的情緒非常高。一旦曠日持久，人民的反戰情緒就會漫過主戰氛圍，進而出現反戰聲浪，這也是美國社會長期對韓戰失憶，在「西貢時刻」及「喀布爾時刻」弄得灰頭土臉的原因。

問題回到台灣，民進黨刻意營造「去中、反中、抗中」的社會情緒，兩岸仍能維持70年來無戰事狀態，這是中共的克制。兩岸表面還處在「冷和」狀態，但實際上已從「冷和」漸漸走向「冷戰」，甚至面臨「熱戰」風險。台灣4代人未經歷戰爭，已不知戰爭的痛苦，回答民調詢問是否支持戰爭很容易，真正提起槍上戰場卻很困難。

群眾的情緒很容易被政客製造的激情操控，民進黨2020大選，利用香港反送中掀起的反中氛圍拋出「亡國感」，立刻獲得大量選票支持。大陸自10月1日國慶日起，一連5天共機飛入台灣西南空域高達150架次，讓蔡英文有藉口在雙十國慶講話中以「四個堅持」搧動民眾情緒，企圖再以主戰、抗中的基調刺激民眾支持聲望低落的蔡政府。台灣有了這種主戰的氛圍，行政院長蘇貞昌也就不忌口地在立法院大罵藍委「不要臉」。

台海兵凶戰危，蔡英文卻以「四個堅持」暗渡「新兩國論」刺激大陸、蘇貞昌則在立法院大罵主張兩岸和平的國民黨立委「不要臉」，目的都在刺激其支持者的情緒。只是一味刺激大陸，蔡政府真的準備與大陸一戰了嗎？