一場世紀瘟疫新冠肺炎在全世界已經奪去近490萬人的性命，約等於台灣20%的人口，而全球染疫人數等於台灣10倍人口，已達2億3千萬人，疫情能否平息，還得看今年秋冬是否大幅感染而定。同時，得過新冠肺炎卻幸運逃過死劫的人及其家屬，也多數面臨身心靈巨大的後遺症，值得國人注意。

發表在權威期刊《刺胳針（The Lancet）》的中國研究發現，1700名從新冠肺炎痊癒的人，有76%的人至少出現一種後遺症，並持續6個月之久。最常見的症狀包括疲倦、肌肉無力、睡眠障礙、焦慮和沮喪，肺部功能傷害、腎功能下降的現象。感染程度愈嚴重，後續的症狀會持續愈久，有個最新名詞叫「長新冠」。

我在美國常遇到新冠肺炎的倖存者，一位曾任癌症病房的護士，姐姐、爸爸及祖父都因新冠過世，她染疫已過1年，仍會高度緊張、失眠、氣喘、疲倦，至今還不能回去工作。才28歲的她說，身體和心理覺得像82歲。BBC記者露西．亞當斯在去年3月染疫，今年1月回去工作不久居然再度染疫，「我今年44歲。但我的身體卻像一個80多歲的老人。大多數日子裡，我從疼痛中醒來，然後帶著疼痛入眠。」他們是典型的長新冠患者。

我國控制新冠肺炎得當（除了疫苗及藥品準備匱乏外），大約是世界少數最成功的國家之一，但此冠冕不是沒有代價的，政府在疫調及隔離做得徹底是主因。因為對防疫的迫切需要，政府某些危害隱私及人權的措施，民眾不願置喙，連人權協會都少有批評，再加上媒體推波助瀾，大幅報導患者隱私，使新冠患者及家人受到再度或三度、四度傷害，恐將造成許多人成為永遠的長新冠患者。

例如入境要隔離14天，現在一定要住防疫旅館，很多旅館防疫措施比家裡還差，實在沒道理。有公寓只因兩人確診，就要求該棟樓所有居民都得到防疫場所住14天，對此媒體及鄉民都少有批評聲量。中央疫情指揮中心及縣市政府公布患者足跡的作法也侵害了個人隱私，歐洲、美國都沒有採取這種作法，非不能也，乃不為也，否則被疫調的民眾告政府是可以告到政府破產的。

而媒體更是罔顧新聞倫理，將確診者冠以各種外號，如葡萄家族、跑趴男、獅子王、K歌王等，更大幅報導去過萬華茶室的人，極盡諷刺能事，讓確診者彷彿被烙上一個恥辱標誌，猶如霍桑所寫的《紅字》，通姦的人必須終生戴著一個紅色的A字一樣。

確診者的家人也受到很大歧視，甚至在第一線抗疫的醫生及護理人員的子女在學校都受到歧視，令人深深遺憾。多位醫生出面呼籲政府要促成醫院對長新冠的重視，進行3R：正視（recognition）、研究（research）、復健（rehabilitation），而且越早進行越好。

西方國家目前是一面防疫，一面開放經濟，今年初就已開始對後新冠患者展開援助措施，對患者增加病假天數，民營企業也得遵守。他們不單認為同島一命，更是全世界一命，大家都得負責任；並鼓勵長新冠者接受心理諮商，成立支持團體，以獲得身心靈的療癒。這值得台灣學習。