蔡英文總統在國慶演說自以為拋出「兩國論」的震撼彈，將讓中國大陸跳腳、美國緊張、許多國家忐忑不安；但是，一切顯示1999年李登輝總統提出「兩國論」所掀起的政治風暴好像根本不會再度發生。

在國際間，蔡英文提出「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」的說法似乎沒有產生多少回響。日本新首相岸田文雄11日赴國會發表演說，提到台灣時，僅說「期待兩岸當事人對話解決」，對蔡的重提「兩國論」隻字不提， 好像根本漠視她的說法。其他國家多半也不會對蔡的「兩國論」明確表態。畢竟事涉兩岸敏感議題，又事不干己，「莫管他人瓦上霜」才是明哲保身之道，除非根本不在乎廣大的大陸市場。

綠營人士放話說，蔡英文的國慶演說稿事先已請美國過目，表示她重提「兩國論」已獲得拜登政府首肯。如果此說屬實，則駐美代表蕭美琴「迄未聽到美方回應」的說法就大有問題，或是她根本在狀況外。有趣的是，總統的國慶演說稿，還要事先「呈送」美國批准，那蔡英文豈不是拜登扶植的「兒皇帝」？不論如何，美國總統拜登與中國國家主席習近平都不會為「兩國論」這種陳腔濫調而影響他們改善關係的大計。

拜登5日在白宮對記者提起他與習近平達成「台灣協議」。習近平在9日「辛亥革命110周年紀念大會」的講話，強調「和平統一 」就是一面壓抑大陸武統聲浪，一面回應拜登的「台灣協議」。大陸12日晚間公布副外長樂玉成日前接受《中國國際電視台》（CGTN）的專訪。他表示，在中美外交高層6日瑞士會談後，兩國已成立聯合工作組，處理雙邊的具體問題，期待經貿合作成為雙方關係的「破冰船」，讓雙方的經貿關係「再掛鉤」。他並說，在習近平與拜登通話後，雙方都努力為兩國元首會晤營造良好氛圍與創造積極條件。

由此可見，蔡英文要在美中兩國改善關係之際「搞破壞」，可說徒勞無功。這次蔡英文一心一意想藉重提「兩國論」挑起美中矛盾，卻幫助美中兩國領導人更加相互諒解，恐怕是她始料未及的。

在兩岸關係上，蔡英文重提「兩國論」以為北京會暴跳如雷，未料國台辦發言人馬曉光10日只是輕描淡寫地表示，蔡英文重提「兩國論」只是在「鼓吹台獨」。北京既然正與華府重建溝通管道，當然會以大局為重，不會隨蔡英文的音樂起舞。只是蔡重提「兩國論」代表著，只要民進黨執政，兩岸對抗情勢將不太可能緩解。長期以來，中華民國稱自己是主權獨立國家、捍衛自由民主、確保現狀不被破壞都沒問題，但一旦提出「互不隸屬」的話，就是圖窮匕現，完全撕破臉了。

再者，大陸武統聲浪這次雖然暫時受到壓抑，但在蔡重提「兩國論」後可能更會暗潮洶湧，蓄勢待發。蔡英文執政以來多次提到她對大陸「不冒進」，但「兩國論」舊調重彈難道不是「冒進」？事實上，蔡英文重提「兩國論」不僅涉及違憲，也加劇朝野對立與對抗。她在國慶演說中提到的「共識化分歧，團結守台灣」恐怕只會得到適得其反的效果。（作者為淡江大學外交與國際關係學系榮譽教授）