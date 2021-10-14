夢遊症（Sleepwalking）在精神醫學上是一種睡眠障礙，夢遊者看似意識清醒，能應答、能行動，甚至做出許多危險行為，這些行為往往是患者壓抑的痛苦經歷的象徵式重現，但患者醒後卻忘了自己做過些什麼。

美國著名政治學家，提出軟實力、巧實力學說的哈佛大學教授奈伊(Joseph Nye Jr.)日前發表〈中國夢遊症候群〉(The China Sleepwalking Syndrome)一文，引用歷史學家克拉克(Christopher Clark)巨著《夢遊者：1914年歐洲如何邁向戰爭之路》典故，以「夢遊者」隱喻美中戰略競爭格局下的國家行動，要避免自我感覺良好以為一手好牌，但實際上是集體夢遊最終走向戰爭悲劇的風險。

奈伊文章原意提醒美國，但對台海兩岸官方與社會而言亦是警鐘。美中戰略競爭格局下的東亞情勢，各國行動看似皆為符合自身利益的理性選擇，但誰真的有明確的戰略路徑？國家目標與手段間的邏輯關係是否一致？還是但憑機運而埋下意外衝突的引信？

回到克拉克在《夢遊者》中對第一次世界大戰起因的闡述。他認為戰爭的起源並非協約國、同盟國兩大陣營蓄意挑釁所致，而是肇因於兩陣營內部脆弱的結盟關係，例如盟國間的條約僅有25%左右被履行。因此表面上的盟友實際上互信基礎薄弱，在爾虞我詐的氛圍下誰也不敢確定對方是敵是友。而這種不確定感，讓歐陸國家決策者跟那些夢遊者一樣，在自身有限的心智地圖和目的指引下「做出自己認為合理、但卻不知後果的決定」來回應他者的行動，最終走向戰爭悲劇。

審視當前印太情勢與美中台關係，確實有集體夢遊徵兆。美中之間、美中陣營的盟友之間，基於各自利益因而對抗、競爭、合作並存，但各方手段與最終目標間的邏輯似乎並不一致。

首先，美國對中戰略競爭格局是確定的，對台灣的安全承諾也越來越清晰。所以我們可以理解，美國在東海、南海展示軍力秀肌肉，還要在要抑制「2035中國願景目標」尤其是尖端科技領域自主化的實現期程。但同時，美國貿易代表戴琦正在考慮鬆綁對中貿易限制。氣候特使凱瑞將再次訪中交流氣候治理合作。在台灣問題上，拜登總統雖然多次承諾支持台灣，但他也在9月10日和習近平主席的電話會議表達中同意遵守「台灣協議」。

另一陣營，北京的中華民族偉大復興道路也是確定的。為了2027建軍一百年里程碑，為了2035中國願景目標，為了爭取在2049成為平視霸權的社會主義現代化強國，北京建軍和演訓力度，尤其是意在突破美國第一島鏈的遠海長訓，次數只會更頻繁且規模更大。然而，我們也看到北京雖未放棄美中修好，但以內循環為主體的經濟發展道路，又實際地反映出預防美中貿易斷鍊的底線思維。對台政策方面亦然，習近平主席雖在辛亥革命紀念會重申「和平統一方針」，但解放軍機艦擾台以及陸外交部、國台辦或特定激進媒體的言行，皆可見陸方對中國民國台灣的否定。

歷史為鑑，美中雙方雖然競爭但又存有不同程度的合作意願，當然也存有交易談判空間；同時，分屬美中陣營的盟邦間亦不必然利益一致，盟國間也有不同程度的競合關係。因而我們可以預見，沒有國家會旗幟鮮明地選邊站甚至率先挑起衝突；但又因為各方因為一連串邏輯不一的行動所產生的交互影響，意外走向衝突的機會始終存在。

奈伊的文章提醒了我們，當行動與目標間出現矛盾，便要意識到這些邏輯互斥的行動很可能就是日後意外的爆點。美中戰略競爭和兩岸政治歧異皆非短期內可化解，為了避免集體夢遊走向衝突，台灣的決斷並須更為細緻，一方面，對中華民國前途的「四個堅持」是沒有模糊空間的。台灣深化與美日韓等民主國家同盟關係是必須的，與盟國合作強化經貿、科技、國防實力也必然持續。另方面，誠如蔡英文總統在〈台灣力爭民主之路〉一文所承諾「得到國際支持也不冒進」，「投入必要資源強化對北京當局的了解」則是促進對話、合作與避免誤判之必須。

（作者為前海基會董事長、精神科專科醫師）