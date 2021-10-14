民進黨再度執政下的外交部不但失能，更已錯亂。失能是喪失功能，過去5年來除了斷交國創下紀錄外，對外關係可說乏善可陳；錯亂是指已經失去常態，雜亂無序，將台灣對外關係一步步帶向危機。

駐德代表謝志偉則是外交部亂象的代表作，他的「吐血國旗」論公然侮辱國旗已是匪夷所思，更離譜的是，總統府與外交部還百般包庇。總統府發言人張惇涵表示，「他有一顆熱愛國家，為國家打拚的心」。外交部長吳釗燮則說，謝志偉在德國代表政府，「表現非常優異」，但又說不出優異何在。對此，行政院長蘇貞昌只表示，台灣的名稱在憲法上就是中華民國，駐外人員要依據憲法工作。行事作風強悍，有「酷吏」之稱的蘇揆看似也拿謝志偉沒法度。

說實在的，對謝志偉、謝長廷「雙謝」的脫序行為，國人已司空見慣，但從整體對外關係及國家利益角度來看，民進黨政府對這種外交官必須有所處置，不能視為國內政黨惡鬥而一再縱容。

德國總理梅克爾執政16年，她最大的政治遺產之一就是中德關係空前發展；相形之下，台德關係空間有限。梅克爾即將卸任，左翼「社民黨」等正在籌組新政府，未來新外交政策不但衝擊中德、美德關係，也將影響整個歐盟的外交路線，當全球聚焦德國政權轉移之際，謝志偉的工作重點卻放在國內的意識形態鬥爭，可說是完全放錯重點。

民進黨政治任命的駐外大使即使朝中有人，但到底是代表國家，表現應有所節制，否則即使國內包容，也無法見容於駐在國。而德國又是最重視法治、制度、紀律的國家，不知道德國官員會如何看待謝志偉公然侮辱自己國旗的行徑？

一個機構的裂解，一定是從上而下，謝志偉能猖狂至此也凸顯了外交部長吳釗燮的問題，可說是上樑不正下樑歪。吳釗燮兩度擔任外長，最大的成績就是台美關係友好、「堅若磐石」，但說法雖響亮，深化雙邊實質關係卻是一籌莫展。

美國公開宣示「遵守一中政策、維持非官方關係、不支持台灣獨立」等對台政策基本原則，而在實質關係層面，駐美代表處更名大概已經「見光死」，「美台自由貿易協定」談判遙遙無期。美國貿易代表戴琪則已悄悄宣告美中關係「再掛鉤」，年底「拜習視訊峰會」將舉行，台灣的外交處境只會更形艱困。

但吳釗燮正事不做，卻經常越俎代庖，熱衷於國防部及陸委會的事務，還招來國台辦長文批判，也為台灣對外關係製造更大的障礙。他日前接受外媒訪問時說，「如果中國要對台灣發動戰爭，我們將戰鬥到底。」說得慷慨激昂，但對兩岸關係及對外關係並無正面意義，甚至造成國防部的困擾。

謝志偉自稱一邊舉中華民國國旗一邊吐血，13日又在臉書點名國民黨與民眾黨的行徑讓人吐血，台北市長柯文哲犀利回應「我只要求他真的吐出血來就好了」。真的，外交部高層確實需要換血了。（作者為資深媒體人）