2020年5月11日，高雄市長韓國瑜收到民間捐贈3000顆住宅用火災警報器，可以提前預警，爭取更多的時間避難。

很可惜，之後不到一個月的時間，韓國瑜就因罷免而下台；那麼接任的陳其邁市長，對於弱勢族群的居住安全，到底做了什麼；韓國瑜留給你的3000顆火災警報器，你用在那裡？

城中城大樓，因為住戶都是經濟弱勢，原本是「完全沒有消防設備」，最後靠著弱勢住戶「每戶500元」的管理費，才在整棟大樓裝了15支滅火器，杯水車薪。

由此可見，過去高市府對於弱勢族群的居住安全，簡單講就是「自生自滅」四個字。陳菊把氣爆善款隨便花，寧願拿去換椅子、搭遮陽棚、購置薪資管理系統，也不願意真正的用在「災害預防」。45億善款拿出一些來，就可以改善高雄市類似「城中城」大樓的居住安全，陳菊卻冷漠至此。

當然也不能忘了「WeCare」，韓國瑜當市長半年有6人火災死亡，WeCare卯起來批；陳其邁當市長一日就46死，WeCare卻不痛不癢。側翼做到這麼冷血，也是讓人難以想像。

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