行政院長蘇貞昌在立法院備詢台，脫序怒罵國民黨籍立委鄭麗文一句「袂見笑」，粗口引發爭議。蘇揆在盛怒之下，宛如恐怖情人般，加碼翻舊帳，把自己過去曾替鄭麗文站台一事也拿出來說嘴。蘇院長此舉無非是要暗批鄭麗文是政治變色龍，但情緒性語言也同樣傷及許多綠營政要，令同黨同志尷尬不已。

蘇貞昌向來以行事作風「衝衝衝」感到自豪，重任行政院長後幾次於立院備詢，更因鬥雞性格與伶牙俐齒，不但常常反質詢立委，有時更以挖苦、酸言在野黨立委為樂。但過去的反唇相譏都沒有這次說的「不要臉」及翻舊帳來得失格與失態！

眾所周知，曾表態競爭立院龍頭，現為英系大將的立委陳明文，過去曾是國民黨要角；幾次遊走議事中立邊緣，協助蘇貞昌上台報告的立法院秘書長林志嘉，過去也是國民黨籍；多位民進黨現任立委的父輩也都曾是國民黨籍的政治要角，爾後轉投綠營。這些當紅的綠營政要及家人或因政治理念不合，或因選舉恩怨而由藍轉綠，無法同一而論。但本是不堪回首的陳年往事，卻因蘇揆一時逞口舌之快，而意外紛紛被起底。他們又將作何感想？如何自處？

也正因蘇貞昌意外戳到英系大將及部分綠委的痛腳，即便蘇貞昌最後扯蔡總統下水，表示之所以在備詢時有激烈言語，其實是為了捍衛總統清譽所致。但從蔡英文臉書發文來看，總統罕見用近似外交詞令，不明確相挺的做法，其實正意味著總統與英系不滿蘇的訊息。未來，蘇院長不論是在黨內或是立法院，都恐將因為此次的口無遮攔付出極大的政治代價。

此外，當日質詢現場另一個失格的是主持會議的立法院副院長蔡其昌。不論是院長或副院長主持院會，並不只是負責唱名、敲槌、維持會議秩序而已，更重要的是代表民意捍衛國會尊嚴、嚴守議事中立。但很顯然的，蔡其昌面對蘇貞昌第一次對鄭麗文反質詢，講出「問完了核子潛艦，是否就要問航空母艦？」時，蔡其昌並沒有予以制止。爾後，蘇、鄭兩人火爆交鋒，蔡其昌連各打五十大板，請雙方節制發言的話也說不出口。凸顯出蔡其昌穿上龍袍也不是太子的窘況，面對蘇貞昌這位政治大前輩，即便已身為立法院副院長，代表全民、代替立法院長主持院會，但站在代表行政權的蘇貞昌面前仍是矮了一大截，失格地自我限縮立法權！

政黨的本質終究與幫派不同，政治人物因為理念而加入，自然也可以因為理念不合而離開。如果政治人物離開民進黨，就必須被民進黨籍的行政院長假藉備詢機會在國會殿堂上公審，而主持會議的同黨籍立法院副院長竟視若無睹，這樣算是民主國家的表現嗎？這樣的政黨還敢自稱民主、進步嗎？雙昌的表現只會進一步喚醒民眾對民進黨的厭惡而已。

（作者為立法委員國會辦公室主任）