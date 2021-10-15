這些年來，台灣流行一個說法，「如果要早些統一 ，就讓民進黨繼續執政。」這次雙十國慶日，蔡總統說，「中華民國和中華人民共和國互不隸屬」，並堅持台灣的主權獨立。從字義來說，就是「國與國的關係」。蔡英文這番告白，完全違背《中華民國憲法》。就算中華民國政府在台灣的歷史，以國民政府遷都來台灣起算，他的一切法律及主權，仍然是包括中國大陸在內。

1991年3月14日行政院會通過《國家統一綱領》。陳水扁的行政院在2006年3月1日通過「終止使用」。《國統綱領》前言，「中國的統一，在謀求國家的富強與民族長遠的發展，也是海內外中國人共同的願望。海峽兩岸應在理性、和平、對等、互惠的前提下，經過適當時期的坦承交流、合作、協商、建立民主、自由、均富的共識，共同重建一個統一的中國。基此認識，特制定本綱領，務期海內外全體中國人同心協力，共圖貫徹。」

《國家統一綱領》這段前言，雖然已成為歷史文件，但它的統一企圖心以及主權的伸張，肯定包括中國大陸地區和台灣自由地區。

《台灣地區與大陸地區人民關係條例》於1992年7月經立法院三讀通過。簡稱為《兩岸關係條例》，是中華民國在國家統一前為規範台灣地區與大陸地區之間的民間各種往來而訂定的法律。這個法律的意義，中華民國的主權也及於大陸。

因此，蔡總統所說，所謂主權各自獨立互不隸屬，應該是公然向中國大陸挑釁。看看美國政府有什麼反應？北京政府有什麼反應？更重要的，蔡英文仍然試圖再次挑動反中、仇中、抗中的民粹情緒，試圖藉機再一次凝聚台灣的義和團選民。因為過去兩年，民進黨政府的防疫策略，可以為了高端疫苗，想盡一切辦法阻止民間購買國外疫苗進來。如果沒有美日兩國基於利益與共，贈送我們超過500萬劑疫苗，台灣的疫情可能會更慘。說到疫苗，居廟堂的民進黨人，都早早打完，如果不是各縣市地方首長的自力救濟，積極抗疫防疫，今天台灣疫情可能還在浮浮沉沉的苦海裡 。

再看看最莫名其妙的駐德代表謝志偉，在臉書上發布「國旗告白」，指青天白日滿地紅國旗之所以能鮮紅，是因為在台灣補了幾十年鮮血，「我們一邊舉，一邊吐血啊！」結果總統府回應「他有一顆熱愛國家，為國家打拚的心」，蔡英文蝸居的總統府發言人，居然這樣回應，還看不出民進黨人的用心和惡毒嗎？真的是應了台灣人的一句話「乞丐趕廟公」。

有人問我，中華民國總統是誰？我在陳水扁時代這樣回答，「我們沒有領導人，只有唱猴戲的。」經過8年只會「不統、不獨、不武」什麼事也幹不了的馬英九總統之後，台灣人又陷入輪迴，把自己推向和大陸對抗的邊緣。如果今天有人問我，台灣領導人是誰？我的回答是：「我們沒有領導人，只是換了一群盤踞在總督府上唱猴戲的新權貴。」台灣人本來可以很好命，坐待兩岸交流紅利，享有「親美、和中、友日」的和平好日子。偏偏歹命，碰到民進黨政府把自己推到「天作孽猶可活，自作孽不可活」的命運。

（作者為中華戰略學會研究員）

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