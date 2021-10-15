蔡英文總統在雙十談話中，提出了違反《中華民國憲法》的新兩國論「四個堅持」，立即在兩岸關係上掀起巨浪，加上駐德代表謝志偉的「國旗令人吐血」與華視總經理莊豐嘉的「為幽靈國慶生」，公然侮辱國家與國旗的言論火上加油、推波助瀾，已在台灣內部激化人民之間的矛盾對立，看來短時間內很難平息民怒與民怨。

如果政府不能及時有效化解堅強、堅定支持中華民國群眾憤怒的情緒，極有可能因藍營群眾不滿「政府帶頭違憲」，演變成為「公民不服從」與政府的長期對抗。一旦情勢惡化至此地步，台灣極可能陷入「國不將國」、「民不將民」的嚴重內亂，成為「中華民國派」反抗「台獨政權」的PK對決，不禁令人擔憂。

台灣內部分裂的危機，相信大多數人都不會樂見。畢竟，大家最在乎的就是要維護一個安和樂利的社會，有不同意見的人，要能彼此尊重、包容。最重要的關鍵就在政府要遵守憲法，依憲、依法行政，以嚴謹的態度面對中華民國、尊敬以先烈先賢鮮血換來的國旗，才能平息民怨，願意團結在政府的領導下，為維護人民利益與社會安定繼續奮鬥。

如果台灣多數人民同意政府應率先遵憲守法，並依法執政，那民進黨政府就應該依據憲法規定，發表如下的「四個堅持」：一、堅持一個中國原則；二、堅持追求國家統一；三、堅持維護自由民主體制；四、堅持保障台灣人民所有合法權益。

如果蔡英文總統雙十談話發表的是這樣合憲的「四個堅持」，兩岸關係就會大幅緩和，既表達了我們堅守自由民主陣營的基本立場，也將政府不以犧牲人民權益為前提的「台灣優先」態度，做了清楚的闡釋。更重要的是，這樣談話的結果，大陸軍機、軍艦將不再繞台，兩岸可以恢復協商談判，台灣馬上會從「世界上最危險的地方」，轉變為「世界上最安全的地方」，兩岸現狀也可以長期穩定的維持下去，台灣人民更可以安居樂業，不必懼怕「兵凶戰危」所可能帶來的生靈塗炭。

只是非常可惜，蔡英文一直沒有以《中華民國憲法》為念，只是口頭上說說，做為欺騙台灣人民的工具而已。有這樣不負責任的領導人，我們已不需要敵人，又何以叫台灣人民守法守紀呢？官逼民反此之謂也，夫復何言？

根據以上所述，如果蔡英文不能立即依憲法規定修正「四個堅持」，並將謝志偉與莊豐嘉撤職，以正視聽，否則日後會有如何後果，將難以預料。台灣人民極有可能發起「護憲自救運動」以圖自保，看來台灣內部已有「山雨欲來風滿樓」之勢。

（作者為國立高雄科技大學前校長）

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