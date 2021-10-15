清朝時的鴉片戰爭，對華人來說，是中國受到西方帝國主義國家長期侵害的第一響，但對於當時的英國人來說，他們的認知是由於清朝查禁與銷毀鴉片的作為，危害到了英國在貿易上的利益，因此英國人為了自身的「維權」才有了鴉片戰爭的發生，故鴉片戰爭對英國而言是一場關係其當時「發展利益」的貿易戰爭。

誰知到了現在，英國還是用維護貿易利益的名義，大張旗鼓派遣航空母艦行經南海向中國示威，似乎想要與中國來一場「新貿易戰爭」，但從英國皇家海軍航空母艦打擊群指揮官的發言內容來看，其論點仍然不脫美國關於「自由航行」權利的那一套，顯露出了配合美國炒作南海問題國際化的意圖，反而升高了南海的火線衝突因子、不利於南海的區域穩定。

英國航艦打著貿易維權名號在南海行動

正值美中兩大強國於南海角力熱度高漲之際，英國航空母艦伊麗莎白女王號（HMS Queen Elizabeth）打擊群在與美國、日本等國進行了一系列的跨國軍事演習後，該打擊群於近日行經南海並停靠新加坡樟宜海軍基地，將與新加坡軍方共同演習。

英國駐新加坡高級專員公署（相當於大使館）透過推特發文表示，伊麗莎白女王號來訪展現新加坡與英國間密切、持久的夥伴關係，以及英國尋求深化與印太地區往來的承諾，以支持共享繁榮與區域穩定，只差沒直接說出是要支持美國的印太戰略罷了。

由於英國及新加坡同屬大英國協旗下「五國防衛協定」（FPDA）平台的成員，雙方有強勁的防衛關係，因此「香格里拉對話」亞太安全資深研究員葛蘭姆（Euan Graham）對於伊麗莎白女王號停靠樟宜海軍基地一事表示並不令人意外。

新加坡國防部長黃永宏也在臉書與推特發文，歡迎伊麗莎白女王號停靠新加坡。他表示，很高興雙方海軍進行了「過行演習」（passage exercise），其間新加坡空軍出動了F-16戰機，與從伊麗莎白女王號起飛的英國空軍戰機、還有美軍陸戰隊所屬的F-35B匿蹤戰機進行空中訓練。

有分析認為，英國常態性的軍力展示就是要讓中國知道，對於任何使用軍力改變領土現狀的行為，包括台灣海峽在內，其他國家有可能會聯合起來、也有能力做出回應。很明顯地，英國配合美國，欲把南海與台海問題朝向國際化發展的意圖已昭然若揭。

但伊麗莎白女王號打擊群指揮官慕豪思（Steve Moorhouse）在艦上接受英國媒體訪問時就說得相對直白了，首先，他明確指出，英國海軍從這個區域退出也許有20年之久，但由近期行動顯示，「我們（英國海軍）希望在這裡有更持久的實力展示，伊麗莎白女王號是第一步」。

其次，慕豪思表示，英國未來還會跟其他國家進行軍事演習及交流計畫等活動，顯示出了印太地區對於英國的重要性，因為全球有大約三分之一的貿易是通過南海來進行的，因此，英國希望在這重要的區域內展現實力，具有話語權並參與其中「是很自然的事」。

英國似乎認為，中國在南海試圖要關閉全球重要國際水道的「內海化」，並以軍事活動威脅周邊國家的舉動，已損害到了英國的貿易利益，因此必須對於中國與解放軍所具有的威脅舉措做出回應，因而打著「自由航行」跟貿易維權的名號在南海行動，意圖將之形容為與中國的「新貿易戰爭」。

由此來看，儘管英國及其他歐洲國家，在東亞區域安全上的角色已不如美國或其太平洋盟友般來得重要，但英國仍有決心展現並維護其在印太區域重大且持久的利益，印證了慕豪思口中所說的「伊麗莎白女王號是第一步」，更可見通過硬實力的展示，確實是對印太區域展現戰略影響力不可或缺的必要條件。

南海攸關中國核心利益與發展利益

對於中國來說，南海就更重要了，攸關其中國核心利益與發展利益。在「全球化」的浪潮下，隨著中國經濟起飛，對海洋的需求也隨之升高，自江澤民1992年10月12日在對中共十四大的報告中，提到要維護國家領土主權完整和海洋權益之後，中國便開始不斷強調此一主張。

2012年11月，胡錦濤在第18屆全國人民代表大會中提及以「提高海洋資源開發能力、發展海洋經濟、保護海洋生態環境、堅決維護國家海洋權益，建設海洋強國」，揭示了中國海洋強權的思想，確立其在未來國家發展中將成為海洋強國為一重要戰略目標。

現任國家主席、中共總書記習近平也一再強調，要將中國建設為海洋強國，要維護國家海洋權益，不能放棄正當權益，更不能犧牲國家核心利益。確實，南海地區蘊藏豐富的能源，全球有近三分之一的原油，以及超過一半的液化天然氣運輸都需經過相關海域，而頻繁的貿易往來，更左右著世界經濟。

中國科技部也已設立南海海洋資源利用國家重點實驗室，以南海戰略需求為導向，開展有區域特色的南海海洋資源保護和利用研究，並將以發展海洋強國戰略和海南地方經濟為目標。

此外，中國的「21世紀海上絲綢之路」，亦由福建及東南沿海各大港口通過南海到達印度洋，延伸至歐洲及由南海往東進入南太平洋等戰略要點。因此，南海的島礁建設與軍事部署對於中國來說至關重要，可以滿足船隻補給與安全需求，可見，海上絲綢之路的體現顯然就是經濟與軍事之複合目的，而島礁的運用則為執行海上絲綢之路的基礎條件。

除了南海的島礁建設與軍事部署外，中國亦加速其軍事現代化的發展，使其兵力投射能力大幅提高，並逐步增強對於南海的海空遠程聯合戰力，以及鞏固對各島礁的掌控，俾使南海能成為其內海，並掌控地區豐富資源。

例如中國在海南島三亞市興建的大型潛艦戰略基地，以之來進駐核潛艦及停靠航空母艦，顯示解放軍兵力部署重心逐漸向南移，三亞基地將成為中國宰制南海的主要基地。

在戰略目標上，將可使解放軍戰力投射範圍涵蓋整個南海海域，除強化對南海地區周邊國家的監控力度外，亦大幅提高解放軍在此地區的防務能力，當中國認為領土主權受到威脅時，可以使用軍事武力來遏止敵人的攻勢與行動。只能說，對於英國要打的「新貿易戰爭」，解放軍是不求戰，但也不會畏戰的。

（作者為國立聯合大學助理教授，台灣國際戰略學會研究員，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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