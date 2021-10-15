大陸海關總署昨公布最新的兩岸貿易數據。今年1至9月，兩岸貿易額達2395.2億美元。其中，大陸從台灣進口1824.7億美元，成長28.9%；大陸向台灣出口570.5億美元，成長32.6%。台灣對大陸享有的貿易順差達到1254.2億美元，比去年同期的992.8億美元，多出了261.4億美元。

多虧了九二共識，兩岸簽署了ECFA（海峽兩岸經濟合作框架協議），台灣才能在前三季享有1200億美元的順差。蔡政府不承認九二共識，卻厚顏地享用九二共識大傘下、惠台多多的ECFA，笑納千億順差，不知這算不算「袂見笑」！如今，兩岸幾乎同時申請加入CPTPP，不知道經濟部、國發會可曾好好計算過，不論台灣能否加入CPTPP，一旦ECFA不再生效，台灣還能享有鉅額的順差嗎？

弔詭的是，兩岸貿易熱絡，享有鉅額順差的台灣，卻成天喊著中共威嚇台灣，指責共機擾台，嚴重影響國安及飛安。北京政權成天威嚇、打壓台灣、影響台灣國安飛安，居然還禮讓台灣在兩岸貿易中享有1200億美元的順差？這樣的打壓、威嚇和軍機擾台，豈不是應該多多益善？用1200億美金來威脅擾台，台灣民眾豈不是應該熱烈歡迎？

2016年蔡英文執政以來，反中仇中越烈，民進黨獲利越多，台灣享有兩岸貿易的順差越大，美國軍售台灣的數量和金額也越大。看來，蔡英文國慶大會上敢於囂張，是北京惠台政策養出來的，五年來，台灣餵食美國軍火商的濃濃奶水，也是兩岸貿易順差供應的！

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