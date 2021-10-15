今年是辛亥革命110周年，也是中華民國建國110年，打在總統府外牆的國慶光雕展主題卻是「百年追求 世界台灣」，並以投射在中央塔樓的「台灣人，樂為世界人」搭配原住民歌聲壓軸，力圖凸顯台灣的主體性與世界性。

「樂為世界人」出自台灣新文化運動之父蔣渭水的手稿，也是1921年創立的台灣文化協會的會歌歌詞。當年蔣渭水、林獻堂等知識分子成立台灣文協，旨在「助長台灣文化」，以寧靜革命方式，對抗日本總督府的愚民政策。

也因為帶有濃厚的民族主義文化啟蒙色彩，遭殖民政府批為「追慕中國之念甚高，與中國人日益親和，期待國權回復。」其後十年，台灣文協成員歷經曲折的離分，在總督府兩手策略打壓下終至瓦解。

一如「一個中國」各自表述，一個台灣文協，在藍綠執政時期，也有不同的取材與運用。在台灣文協成立90周年的民國100年，時任總統馬英九以「台灣孫中山」定位蔣渭水對抗日本殖民的歷史擔當，還特別發行了印有蔣渭水肖像的10元硬幣以茲紀念。

相隔十年，時值台灣文協成立百年，全台舉辦多項紀念活動，鋒頭蓋過建國110年。頂著中華文化總會會長頭銜的總統蔡英文與其執政團隊，不僅刻意淡化台灣文協的「追慕中國之念」，反取其「助長台灣文化」的訴求，做為親美日反中國的歷史傳承。蔣渭水天上地下有知，當做何感想？

要不是對岸在雙十前夕，高調紀念辛亥革命110周年，綠色執政又豈會氣急敗壞地發新聞稿被動承認「辛亥革命紀念日，就是中華民國國慶」？如果這麼看重the Republic of China（ROC），今年國慶主視覺「金陽雙十」上的英文，為何只見「Taiwan National Day 2021」，而不見ROC？

更令聽者覺得跳tone的是，蔡總統在國慶演說時，自行切割中華民國存在於大陸38年的事實，凝重道出「此時此刻的中華民國，正處在72年來最複雜多變的局勢當中。」從建國110年、到文協百年，再到凍齡72年，如此魔幻算術，簡直比孫悟空72變還厲害，也反映出執政當局處處心口不一，又如何說服在野黨求共識化分歧，一起團結守台灣，構建生命共同體？

蔡總統又說：「在這個包容的國度裡，不管先來後到，沒有人有原罪，也沒有人會因為不同的出身，而被排除在共同體之外。」證諸台灣社會世代對立、意識形態交鋒的現況，如此文學的宣示，更顯得此地無銀三百兩。

若用同一把尺衡量外來政權，兩蔣威權統治必須面對「轉型正義」無限上綱的問責，那麼日據時代的種種不公不義，也就不該被選擇性遺忘。怎奈當今雙重標準橫行：日本時代被隱惡揚善，兩蔣時代卻被隱善揚惡。擺在眼前的事實是，中正紀念堂終必去蔣介石銅像而後快，但戰前普建的日式舊宅就算已燒成灰燼，也要一棟棟復舊如新地蓋回來。

在尊蔣（渭水）與去蔣（介石）之間，在親美日反中國之間，綠色執政的「樂為世界人」，又真正掌握了多少主體性？

明知對岸是台灣最大的出口與投資地區，合則兩利，卻偏偏要視其為敵國寇讎，在貿易戰爭與大疫肆虐的世紀變局中，選擇以美國馬首是瞻，投向印太聯盟，協同構建新冷戰壁壘，引美軍入室，招致共軍天天擾台，陷台灣於淪為戰場的險境，成為《經濟學人》眼中全世界最危險的地方。

難道這就是「台灣人，樂為世界人」所該付出的代價？

如今，執政者沉醉在美日台「你儂我儂」的高光時刻，容忍美國在國際間以民主之名行霸權與霸凌之實，對拜登政府的對台保證深信不疑，對美國甩包盟友的無情則視而不見。彷彿美國自阿富汗撤軍的絕決行徑，還不夠當頭棒喝。

其實，在過去30年全球化風潮下，不用政府喊口號，台商早就成為世界人，不管是立足台灣、借力大陸或五湖四海，利之所趨雖然俗氣，但往往比政策指引更能掌握國際脈動。如今在美國老大哥「去中」大旗下，台商被迫調整全球分工，甚至被逼得到成本高昂的沙漠設廠，還得面臨向白宮上繳供應鏈相關資料的政治壓力，如此「世界人」，又何樂之有？

誠然，過度仰賴單一出口市場，有其風險性，但當這個市場大到沒有國家可以忽視，且占台灣整體出口比重超過四成時，執政者不該天真地以為政經可以分離，一方面在政治上不斷捋虎鬚，另方面卻還想在經濟上持續占便宜。

自從今年初拜登上台後，蔡政府向美借膽，將「民主大聯盟，世界加好友」喊得震天價響，以「民主」築起分化世界的藩籬。

然而，經過全球化與科技化的洗禮，當今的世界，已非上世紀冷戰時期以鐵幕圍堵的樣貌，從世界工廠蛻變為世界市場的中國也早非吳下阿蒙。美中高層意念一轉，可戰也可和，綠營自甘為美方的棋子，一旦兩強對戰，身處民主防線最前緣的台灣首當其衝，倘若未來民主與威權握手言和，台灣從大聯盟被降為小聯盟，又要向誰喊冤？

放眼天下，少了美日故不足成世界，但少了中國更不完全。自詡民主進步的綠色執政，若真為全民著想，應該設法將對岸也納入交友圈，以民主懷柔威權，讓台灣人，也可以當完整的世界人！