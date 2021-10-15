在共機從10月1至5日派出150架次擾台的氣氛裡，俄羅斯總統普丁挺身為台灣減壓，他的說法，比在國慶日故作霸氣的總統蔡英文力推「兩國論」，應該更獲得台灣人民的歡迎。

普丁10月13日接受美媒CNBC採訪談及台灣問題時說，台海沒有爆發武裝衝突的危險，因為北京「不必動武」，依靠其經濟實力就能實現統一台灣的目標。這才是大國霸氣，不戰而屈人之兵，普丁不愧是「孫子兵法」的高徒，懂得中國人的思維。

其實，中共總書記習近平也一再提過，今年3月在巡視福建平潭綜合實驗區時就說：「以通促融、以惠促融、以情促融，勇於探索海峽兩岸融合發展道路。……不斷開創兩岸融合新局」。這三個「促融論」，應該比普丁的「以經促統論」更清晰，「流通、施惠、情懷」是以經促統的路徑圖。

民進黨怕的就是「流通」，在2019年修訂「國安五法」與制定「反滲透法」，就是要阻撓兩岸交流。只是，這些「安全化」法律的修訂現在看來是白修了，一個新冠肺炎就把大陸人民阻擋來台兩年，大陸也以隔離的手法，讓台灣人民望洋興嘆。

所以，不用談子彈，也不必擔心共機擾台，只要大陸勇於對台重新開放往來，縮短或甚至不必隔離時間，民進黨不頭痛才怪。因此，大陸想要融合統一，對台開放才是硬道理。※以上言論不代表旺中媒體集團立場※