高雄城中城大樓發生火警，造成46人死亡、41人受傷，是高雄史上最慘重火災。第一時間藍色媒體對陳其邁並沒責難太多，儘管他兩個小時之後才到達災難現場。藍營的解釋是，先讓消防單位以救火和調查肇事原因為先，但陳其邁已率先宣布，是人為原因，他比消防專家更專家。

也有藍營人士替韓國瑜解紓，幸虧市長不是韓國瑜，否則一定被罵翻天。錯！如果今天是韓國瑜當市長，絕不會發生這種事情。韓國瑜是神？有他在就一定風調雨順？當然不是，這要看當事者的行事態度，韓國瑜擔任高雄市長時間雖然不長，卻是「路平、燈亮、水溝通」；換了市長以後卻變成｢天坑、浮屍、子彈飛｣。一個肯做事，一個靠一張嘴。

奇怪的是，為什麼重大災難都發生在民進黨執政時？陳菊當家，高雄發生氣爆，32死、321人受傷；跳過韓國瑜之後高樓大火接踵而至，死傷人數更超越前者，難道火神偏愛民進黨？當然也不是，但應注意而不注意之責應逃不掉吧！給你這麼長時間不去關心地下管線、不去注意危樓消防，只曉得花大錢放焰火博市民一粲，出了事再鞠躬道歉有什麼用呢？

暖男不是做表面的，昨天還是九九重陽，死傷的可多是屬於低下階層的老人家！

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