總統蔡英文甫於10月10日國慶日宣稱「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」言論，引發中國大陸國台辦發言人馬曉光批評是「赤裸裸地販賣兩國論」，並揚言「解放軍演訓活動是為捍衛國家主權和領土完整所採取的必要行動」。沒多久，日本防衛省統合幕僚監部13日發布，日本海上自衛隊11日下午1時發現中國大陸海軍6艘作戰艦船在對馬海峽西南方向約320公里處朝向東北往日本海航行。中共解放軍編組艦隊在台灣北方的行動，是馬曉光所謂針對「新兩國論」的威懾嗎？

中國海軍艦艇編隊，包括1艘055型驅逐艦、1艘052D型驅逐艦、2艘054A型護衛艦、1艘903A型補給艦和1艘926型潛艇支援艦，前往日本海。14日中國「人民海軍」微信公眾號發布，14日上午中俄「海上聯合-2021」聯合軍事演習開幕式在俄羅斯彼得大帝灣附近海域舉行。顯然解放軍編組艦隊是早有演訓計畫作為，並非針對台灣的軍事威懾。

中俄聯合軍演歷來列表。（作者陸文浩整理/製表）

耙梳歷來紀錄發現，中俄海上聯合演習從2012至2017年（如附表）先後在山東青島附近黃海水域、日本海彼得大帝灣海空域、長江口以東的東海北部海空域等進行演練，單數年為俄羅斯主辦，雙數年為中國大陸主辦，且由北、東、南海艦隊輪流擔綱。2018至2020年已有3年未發現，迄今（2021）年由俄羅斯太平洋艦隊主辦，大陸在軍改後「軍委管總」原則之下，組織北、東、南部戰區所屬海軍兵力，由北部戰區所屬後勤支援部隊協助作戰兵力，前往俄羅斯太平洋艦隊進行聯合演訓。

中共海軍此次組織6艘艦船由黃海經對馬海峽往日本海參加中俄聯合軍演，計有隸屬北部戰區海軍萬噸級的055型驅逐艦南昌號/舷號101首次參訓外，還有2017年曾參演的903A型綜合補給艦東平湖號/舷號902（原960）、926型潛艇支援艦舷號846、與近期頻密在宮古海峽周邊海域活動的東部戰區海軍054A型護衛艦濱州號/舷號515、及南海戰區海軍052D型驅逐艦昆明號/舷號172、054A型護衛艦柳州號/舷號573。

據國際媒體報導，中俄雙方將主要圍繞通信演練、編隊通過水雷威脅區、消滅浮雷、編隊防空、對海射擊、聯合機動、聯合反潛等科目展開演練。然依據中俄「海上聯合2017」兵力組織以及媒體指稱本次北海艦隊有一艘926型潛艇支援艦納編。經查發現，中共在歷次海軍「機動系列」演習與中俄海上聯合演習中，潛艦支援艦、遠洋拖船，係為保障潛艦遠洋訓練的後勤支援部隊。

根據過去經驗推論，中方部署潛艦續航力、反潛能力強的054A型護衛艦2艘、北海艦隊潛艦以新式柴電039A型（北約稱元級）潛艦，或往例有俄羅斯提供基洛級潛艦，以及近期美核潛艦在南海出現等情資，本次中俄「海上聯合2021」可能以反潛、援潛科目為主。但在這次日方海空軍監控下，均未提及發現大陸潛艦蹤跡。

最後，依據2013年中俄「海上聯合2013」、2015年「海上聯合2015（II）」演習結束後，編隊往阿拉斯加專屬經濟海域活動後，分經宮古海峽及巴士海峽返回駐地東部、南部戰區海軍歸建，中方可能循例，經上述第一島鏈外、近第二島鏈的西太平洋海域，進行遠海訓練後各自返回駐地。

近期美英日等同盟國家，以維護「印太戰略」區域安全與航行自由為名，頻密在西太平洋、菲律賓海、南海等進行海上聯合演習，澳洲、馬來西亞、紐西蘭、新加坡和英國等國於10月8至16日在馬來西亞吉隆坡和新加坡附近海域進行「2021五國金禧」（Bersama Gold 21）軍演；另美日印澳等國海軍12至15日在孟加拉灣舉行馬拉巴爾2021（Malabar 2021）第二階段海上聯合演習，針對中國大陸意味濃厚，嚇阻中國大陸武力威脅台灣安全與兩岸和平穩定。

事實上我國防部即時軍事動態，10月10日即發布有共機殲-16機2架、運-8反潛機1架在台灣西南國際空域活動，但因圓規颱風13日登陸海南瓊海的影響，不利共軍行動，不排除颱風過後，東、南部戰區海空兵力將持續在台灣西南、或島鏈邊緣持續威懾我方，與遠海訓練編隊進行紅藍對抗等一體化火力打擊演訓，展現解放軍維護領土主權完整及打擊外國與「台獨」勢力的決心，台灣國安單位切不可掉以輕心。

（作者為文化大學國發所博士候選人）

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