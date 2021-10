大家之所以稱拜登爲大叔(Uncle Joe)主要當然是因爲他親民。他接近群衆(close to the people)喜歡抱抱嬰兒、親親小女孩、摟抱老太太。從他極力推動的福利政策也可以看出,他的心是放對了地方的(His heart is in the right place)。可是,從另一個角度來看,大叔有討別人喜歡的性格,因而缺乏威嚴。缺乏威嚴似乎是拜登的問題,因爲沒有人怕他,以至於政令難行。

對拜登大叔上任第一年的表現,許多當初對他寄予厚望的人,失望了。據民意調查,他的支持率在每一個選民類別中都出現相當幅度的下滑:女性的支持率從57%降到48%;男性從45%降到42%;年輕人從60%到45%。就是在非洲裔和西班牙語系的選民中,他的支持率也減少了約10%。

究其原因,毫無疑問,最主要的就是從阿富汗撤軍的狼狽情況:堂堂世界超强居然搞到撤軍時需要在敵人塔利班虎視眈眈的監督和協助下進行,並且被炸死和炸傷了一批人,包括13名美國大兵被炸死。爲什麽不先撤出非軍事人員再撤出軍隊?難怪共和黨人群起而攻之,罵他無能、老人癡呆。可是,他卻自辯,說撤軍是「出奇的成功!(Exceptional success!)」。這是顛倒黑白,簡直成了另一個川普。

另一方面,拜登上台依然延續川普的錯誤外交政策,也令人失望。川普的貿易戰,幾個研究機構指出,90%的關稅是由美國進口商和消費者承擔。爲了不被共和黨罵他對中國軟弱,拜登遲遲不敢觸動它,而這是造成美國目前嚴重通脹的原因之一。

這位大叔,出身於低收入家庭,這個背景使他成爲工會的堅定支持者。可是,他又喜歡和稀泥,曾經支持共和黨提名的保守黑人法官湯馬斯爲最高法院法官,儘管在聽證會上該人被女下屬指控被他性侵。拜登又是愛爾蘭後裔,固執,終於在第四次參選時以79歲高齡當選了總統。問題是,他的身體和腦子還管用嗎?

由於他時常在公衆場合打瞌睡,大陸網民給他起了一個綽號,叫他睡王。此外,關於他說錯話或突然失憶的事件也屢見不鮮,如稱副總統哈里斯爲總統,稱他的國防部長爲「那個人」。

拜登的身體很可能有些問題,可是他卻要做一位有所作爲的總統。他要控制疫情,推動環保,拉攏盟友對抗中俄,整修美國滿目瘡痍的基礎設施,還要抽富人的個人所得稅和企業的盈利稅,減少貧富差距。簡言之,他要做羅斯福第二,重新推動美國向福利社會邁進。

在雷厲風行地應付了疫情之後,他分兩條路來進行社會改造,一條是硬基建,包括公路,橋梁,機場等,預計預算1兆元;另一條是軟基建,内容包括環保、免費幼兒園教育、免費社區大學、擴大社保等,預計預算3.5兆元。

40年前,雷根入主白宮,他的一句名言是「餓死政府!」也就是説,減稅,讓政府出現赤字,這樣可以逼迫政府少花錢。接下來的這些年,不論是共和黨或者是民主黨當政,在雷根主義的籠罩下,政府都不敢有大作爲。歐巴馬在位時通過了健保法案,向數千萬無法取得私營保險公司健保的人提供健保,算是那段期間的重大成就。現在,拜登想徹底扭轉雷根主義。

這就是拜登的困境。他的宏偉計劃面對著多方面的巨大阻力,包括:預算赤字高達8兆元,國債達到有史以來最高的28.4兆元;通貨膨脹達到2008年以來新高;新冠變種再度肆虐打擊經濟;預算觸及上限,國會必須提高上限以免經濟崩盤,可是兩黨分裂,共和黨拒絕合作;兩套基建計劃不但受到共和黨的抵制,並且在民主黨黨内也受到杯葛。

在這種大環境下,一位沒有太多威嚴的老頭子,想扭轉美國的政治生態?看來是一個不可能完成的任務。

在外交方面,他只有一個目的,那就是,在他任内,他絕對不容許中國超越美國。爲此,9個月以來,他沒有放棄川普對中國的各種打壓措施,且致力於拉攏盟邦,抵制中國,共同加强在南海和台海的軍事活動,另立全球晶片生產鏈,和退出阿富汗和中東等,想用極限壓力來強迫中國低頭。

看到拜登在國内的諸多困難,習近平不吃這一套,給拜登來個不予理睬。美國三番四次找中國談,可是中國漠然以對。可以看出,國内不安,攘外就難,極限壓力證明無效,拜登開始讓步了。

放棄對孟晚舟的引渡只是一個開始。在阿富汗撤軍的大敗績之後,拜登的支持率嚴重下滑,民主黨面臨的是明年期中選舉的嚴峻挑戰。在這種内政紊亂的情況下,習近平正在逼迫拜登作出更大讓步,包括在台灣問題上讓步。這是最值得大家關切的事。

(作者為中美論壇社理事)

