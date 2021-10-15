高雄城中城火警傷亡創下史上次高紀錄，僅次於1995年2月15日的台中市衛爾康餐廳大火。新聞報導指出，該棟大樓裡面居住的住民為老弱居多，這在建築物防火避難逃生上來看，均可視為「避難弱勢」。

當火災發生時，這些長輩族群能平面移動已經是最大之極限，遑論要使用樓梯上下迅速移動，當然新聞報導也說這次火災有人命大搭電梯下樓，但是火災發生時，專家建議是不可搭乘一般電梯移動，少數人用升降機離開是個特例，不可當作常態逃生。

總而言之，當這種多間套房構成的平面建築，跑出居室外無處是一個安全的避難處，當樓梯間的防火門未關閉，樓梯與升降機出入口也是煙大量逸散的捷徑，因此最好是待在原地將自家門關緊閉，或許能保有一線生機。

由於火災過去傷亡案例大部分是窒息而死，能在火場中保有自己的「防煙區劃」真的非常重要，所以這種套房的防煙區劃一定要確實到位，牆壁與樓板間不能有縫隙，管道、孔洞或共用空調管不能直通房間內，這樣火災時也才能有保命之機會。

另外建議政府應設立新條例，要求類似這種老舊建築限期改善，如不想改善必須提升消防；因為住了很多人口，應該以避難安全為思考方向，不是僅限地震造成的結構損害考量，應盡量將建物拆除重建或強迫都更，以避免憾事再發生。

台灣各縣市類似高雄城中城這類的老舊、半荒廢的建築為數不少，建議政府能立即做的應該先將「垂直防煙區劃」做好，列為第一優先檢查目標，長期應該還是加快都更，才能從根本上降低風險。（作者為土木技師、新北市政府災害防救專家諮詢委員、國立台灣科技大學建築系專案副教授）

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