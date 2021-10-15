想當初，2011年，台中阿拉夜店大火，死亡9人，傷者13人，民進黨群起圍攻當時的市長胡志強，嚴詞要求其「下台負責」，其中陳其邁批評得最為犀利尖刻，「要死幾個人，胡志強才會下台」？

如今，高雄城中城惡火，死亡46人，傷者41人，數倍於前，當時的立委已貴為高雄市長，更是他自己口中應「負責下台」的「政務官」，請問，陳其邁市長只要「深切反省」就可以一筆帶過嗎？要不要標準如一，自己引咎辭職？

當然，這是不可能的事，當初監察院還會起動彈劾調查，如今會不會是未可知，但相信最後一樣是不會被彈劾的。政治人物攻堅批評，說得正義凜然，而事到臨頭，自己該當如何？陳其邁當初的峻詞嚴論猶在，如今將會如何自處？我們且拭目以待之。

曾子說，「戒之！戒之！出乎爾者，反乎爾者也」，風水輪流轉，終會輪轉到自己，政治人物常是犀利批判，惡之而欲其死，不留人半點餘地，如今想要別人留點餘地給你，恐怕也將是很難的了。

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