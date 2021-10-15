高雄鹽埕區城中城嚴重大火，死亡慘重後，正副總統蔡英文與賴清德，乃至蘇貞昌院長主動表達將捐出一個月薪資所得，陳其邁市長跟進，國民黨執政的市長也表達愛心響應。感覺上這個政府愛心滿滿，但這未嘗不是災難之後的另一種救贖文化。

災難發生後，救災與幫助傷亡者為第一要務，政治人物捐輸拋磚引玉、適時表達傷痛也無可厚非。或許是延續之前高雄市「氣爆事件」，最後演變成善款沒有送到傷亡家屬中口袋的爭議，民眾對於這次的災難，要付出多少愛心，還在猶疑中。

城中城事件初步判定是一場人為的災禍，但整個老舊大樓的公安管理問題確實需要檢討，一把火就輕易造成46名市民枉死，再怎麼說，市政府也難脫責。

陳其邁市長號稱是暖男，案發之後雖有在野黨立委與議員要求他下台，畢竟他曾經針對台中夜店大火嗆前台中市長胡志強下台，以他的標準要求他，並不過分。但他只說，「對我而言，會深切反省，不會迴避。」

不會迴避是要繼續承擔，還是要辭職負責？如今又以捐出一日所得的救贖行徑來換取同情嗎？民進黨官就是厲害。出再大的事，能賴著就賴著。蘇貞昌、謝志偉最近頻頻失言，沒事！陳其邁又怎會有事？

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※