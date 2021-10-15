隨著罷免基進黨陳柏惟立委的投票日逼近，其黑資料從駕車肇事逃逸、賭博、財產申報不實等消息不斷出爐，民進黨上下動員，全力護盤，也牽扯出國會評鑑之案外案。

從事國會評鑑多年的民間團體「公督盟」在上周的記者會指責另一評鑑單位「口袋國會」公布的陳柏惟資料有誤，並背書說陳上會期有7個提案，非藍營所引用的零蛋。

事實上，口袋國會成立之初，基於鼓勵立委認真立法及監督行政院的初衷，決定每會期僅公布獲得3星（含）以上的委員名單；且不同於公督盟之觀察名單，口袋國會沒有公布未受推薦之立委成績。

陳柏惟自當選立委以來，3會期皆表現欠佳，未達口袋國會推薦標準，故其問政資料非口袋國會公布。換言之，公督盟的公開指責完全是假新聞，企圖毀滅口袋國會評鑑的公正性。

其次，公督盟所謂的7個提案乃合併計算陳柏惟在各委員會的主提案和共同提案，而藍營引用的掛蛋是指其在所屬國防外交委員會沒有任何主提案。或者就口袋國會評鑑立委全院表現的指標之一「法律全文主提案量」而言，即採計各委員會之主提案總和，陳柏惟的數值是3。亦即，因指標定義的不同，所得數值也會不同，7/0之爭完全是公督盟製造出的假議題，企圖掩蓋陳柏惟表現不佳的事實。

我嘗試以同理心思考公督盟製造假新聞背後的動機。或許是國內第一個從事國會評鑑的團體，公督盟自認享有至高無上的話語權，故所有與其評鑑不同的結果都是錯的。國會評鑑非屬任何團體的專利，個別團體也不應因從事國會評鑑就被神化。

其實，公督盟的評鑑歷來皆有不分黨派的立委反映不公，最著名的是高金素梅委員的抨擊，乃因其部分評鑑指標涉及人為主觀判斷，易被評鑑人員的意識形態左右。

又或許公督盟單純只是被媒體誤導，錯認評鑑陳柏惟的資料出自於口袋國會，烏龍一場。然而身為資深的國會評鑑團體，在指責他人之前，竟沒有做好查證工作，張冠李戴，公督盟又有何資格承擔這亟需公信力的國會評鑑呢？

最可怕的是，公督盟明知故錯。這中間恐有陰謀論的貓膩，到底是什麼關係讓公督盟甘願（或不得不）用多年信譽去背書？隨著蔡英文的領導亦趨穩固，多少過去還企圖維持表面中立的親綠團體為了生存，分食政府預算，紛紛甩了面子，站到第一線當打手。

高端疫苗是一個分水嶺，我們看到「綠色政商複合噬體」產生了，噬體寄生在民主政治的口號裡，綑綁政府、企業、媒體與網路，加上民眾是健忘的，受害者只能哀嚎兩聲，又能奈他何？這是台灣民主政治的悲哀！

（作者為元智大學資訊管理學系教授）