高雄城中城失火造成46人死亡。近20年來，台灣死傷最慘重的兩次公安事件都發生在高雄，城中城第一慘，第二慘則是2014年高雄氣爆，奪走了32條人命。

發生如此巨大的不幸，絕不是市長鞠躬道歉、說兩句「我會負責」就可混過去的；況且，從疫情指揮官陳時中說會為「3+11」負責卻毫無動靜可知，民進黨高官所說的「負責」極為廉價，根本就是虛應故事罷了。

20多年來高雄都是民進黨執政，期間無論民進黨犯多少錯誤，高雄人總是一往情深地相挺，甚至中間曾讓一位非民進黨籍的市長韓國瑜出線，綠委管碧玲都還要以「高雄人不必覺得慚愧」這種話來對高雄人情緒勒索。

民進黨副秘書長林飛帆曾經說過，民進黨在南部隨便擺一顆西瓜也能選上。既然如此，那民進黨何必認真？何必努力？好逸惡勞、軟土深掘的人性或許正是高雄一再出事的主因，因為民進黨相信，做得再爛，高雄鄉親都會埋單，到了投票時，高雄人就是會票投民進黨。

放大來看，在中央執政的蔡政府也有相同心態。新冠疫情至今造成846人死亡，死亡率為5%，高於全球平均，但蔡政府迄今找不到或是不願承認疫情爆發的破口是什麼，當然也就無法給死者和其家屬一個交代。

此外，截至10月12日，接種疫苗後死亡的人數已高達871人，「疑似疫苗接種後嚴重不良事件」通報總數更已超過3400件，但沒有任何一件被認定確實與疫苗接種有關，因此也無人可依法得到賠償。

另一方面，台北市泛綠議員林穎孟要求市長柯文哲，必須為若干據稱打到過期疫苗而受害的台北市民負責，儘管北市府表示沒有過期疫苗一事，林穎孟卻持續召開記者會炮轟。871人死亡中央沒責任，地方首長卻被窮追猛打，扭曲彎悖的台灣政治生態簡直毫無是非公理可言。

在面對立委質詢政府高達6.6億元的標案為什麼集中發包給一家公司時，陳時中之所以敢大剌剌地回應「因為我信任他」；行政院長蘇貞昌之所以敢在國會殿堂用難聽的字眼嗆罵藍營立委；駐德代表謝志偉之所以敢公開羞辱國旗；乃至於蔡英文之所以敢以總統之尊，包庇一位肇逃立委等等，都是因為民進黨吃定了台灣人！除了看扁在野黨，老實說，民進黨也沒把廣大的台灣人民放在眼裡；因為他們相信1450神功護體、817堅若磐石，所以民進黨不會反省，不會認錯，更不會改進。

這樣的執政者已經失去了讓自己變得更好的動力，失去了讓台灣變得更好的能力。「絕對的權力帶來絕對的腐化」，然而，執政者之所以會出現絕對的腐化，有個前提，那就是人民絕對的溺愛。

為了讓我們的未來有機會變得更好，高雄需要覺醒、台灣需要覺悟，那就是一定要讓民進黨輸，小輸大輸都有必要，這樣才能讓民進黨重拾對人民頭家的敬意與疼惜。切記「寵子不孝，寵豬夯灶」的政治效應，正在台灣發生。

（作者為資深媒體人）