就在台海情勢因蔡總統「互不隸屬」論再度緊張之際，俄羅斯總統普丁罕見發聲評論台海情勢。他說，中國以經濟實力就能統一台灣，台海暫無爆發戰爭的危險。普丁此言只不過講出了大陸國家主席習近平的心裡話，也戳破了台灣抗中無能、獨立無力的真相。

如果要問誰是最熟悉中國領導人的外國領袖，強人總統普丁絕對可以名列前茅。2013年以來，普丁和習近平已經舉行超過30次的會談、會晤，而中俄關係也隨著兩人私交的加深，逐漸上升為全面戰略協作夥伴，在重大國際問題與意識形態議題上站在同一立場，相互知心交底。

這次普丁斬釘截鐵地斷言台海尚未出現戰爭風險、大陸有能力「以經促統」，應是來自於他與習近平之間經過長期溝通、積累互信後，得出的肺腑之言。普丁應深知，一方面，中共領導人仍把發展國內經濟、維護和平穩定環境作為執政的首要工作，大陸不會貿然開啟戰端，致令內部經濟陷入不穩定之中；另一方面，俄國對大陸軍事實力、美中戰略部署可謂知根知底，若大陸不惜一切代價攻台，美國也不會搭上自己性命來救援。

換言之，在普丁眼中，兩岸關係早就不再是「何時打、如何打」的軍事問題，而是大陸能否征服台灣人心、能否頂住外部壓力實現統一、能否在發展中有效治理台灣的政治問題。因此，當普丁講出「中國按照購買力評價已是世界第一的經濟體，通過不斷增長的經濟潛力就能實現（統一）目標」時，言下之意就是，大陸決策者仍對「以經促統」的路線圖堅信不移，並認為台灣在經濟上已「逃」不出大陸手掌心，如何在政治上全面掌控只是時間問題。

如果對比蔡總統國慶演講說「台灣不再依賴單一市場」之自誇，以及大陸在台灣貿易版圖中牢牢占據4成、台灣對陸經濟依存度在蔡政府執政後不降反增的事實，就能深深感覺到，在民進黨抗中、台獨路線下的台灣，就如同一葉逆流而行的扁舟，划槳的人愈是聲嘶力竭、愈是拚盡全力，不但難以讓小舟逆行，更不會改變水的流向，反而愈會加劇小舟在湍急洪流中傾覆的風險。

蔡總統口中的「擺脫依賴」，實際上是要以「謀求自主」作為前提，但現實令人啞然失笑，因為台灣的經濟自主權早就拱手交給美、中主宰了。以陸委會主委邱太三回應普丁的評論為例，他說，兩岸貿易實際上把產品很多最終都賣到美國去了，台灣將調整和配合美國對國際供應鏈的重組。前半句的辯護相當蒼白，因為無論產品賣到哪裡，都改變不了大陸在國際產業鏈中不可或缺的角色；而後半句更加荒唐，就像美方要求台積電提供客戶機密資料那樣，難道這就是「護國神山」的結局嗎？

當大陸左手有足夠攻台的軍力，右手是對台灣半壁江山的貿易影響力，習近平眼中的台灣早已變為「甕中之鱉」，普丁幫習近平說出了內心話，藍綠朝野還在裝作看不見？

（作者為智庫研究員）