高雄城中城大樓失火，造成46人死亡、41人輕重傷的慘劇。這棟有「鬼城」之稱的老舊大樓，從1到6層堆滿易燃物；全棟大樓本無任何消防設備，1個月前才好不容易買了16支滅火器，但遇上大火杯水車薪。社會底層的悲歌在高雄市實際上演，執政者的目光，何時要從雲端往下查看？

有錢大內宣 沒錢幫弱勢

任何人經過城中城大樓，都可以想像它不會符合消防標準；也有PTT網友第一時間爆料，城中城的內部情形是「倒閉的證券公司內堆有大量易燃物」、「廢棄百貨公司被遊民占據，多處有焚燒痕跡」。現場消防員也抱怨，樓梯間完全堵死，第一時間根本進不去。

這些事情鄉民都知道，為什麼高雄市政府不知道？公部門的慣性是把責任推給法律，高市府說「依法」城中城不需要公安申報，去消防安檢又遇到門禁，無能為力云云，真是如此嗎？依據《建築物公共安全檢查簽證及申報辦法》，地上12層的城中城大樓屬於「8層以上未達16層之H2組別」，公安申報的施行日期由「當地主管建築機關依實際需求公告之」。所謂「城中城依法不需要公安申報」，這也是依高市府自己的行政命令；台北市已經公告，將11層以上之「H2類組」納入應辦理公安申報範圍，台北做得到，為什麼高雄做不到？

高雄市長陳其邁指示在3天內，對34棟「類」城中城大樓完成聯合稽查，這時候法源又不是問題了，陳其邁根本是打了自己的部屬一巴掌。可見之前高市府拿沒有法源當藉口，完全是在推諉責任。過去20年，高雄從謝長廷到陳菊、陳其邁主政，對於老舊大樓都是應作為而不作為，背後的心態是「消防安檢了又能怎樣」？城中城的住戶大多是經濟弱勢，根本無力添購消防設備；住戶沒錢，高市府也不想出錢，這才是城中城「被自生自滅」的原因。

根據《公寓大廈管理條例》，「公共消防滅火器材之維護，其費用政府得視情況予以補助」，這也就是說，如果高市府願意編列預算，補助老舊大樓的消防器材，城中城大樓的慘劇根本不會發生。只是陳其邁連救命的錢都想省，今年高市府補助公寓大廈維護共用設備的預算只有可憐的10萬元，每棟最高補助5000元。高雄市真的有窮到這個程度嗎？

蘇貞昌 站在雲端看眾生

攤開高雄市政府的其他標案，「城市形象廣告託播案」預算800萬元；「市政活動廣告託播」預算900萬元，大內宣廣告是幾百萬的花，對弱勢市民的生命保障卻只有「1年10萬元」的補助，這就是陳其邁的價值取捨？這就是民進黨要給世人的形象？民進黨從草根起家，向來支持弱勢團體，當年許多政見都可以看出從底層出發的人文色彩；但不知道為什麼，執政越久，眼光越勢利，從草鞋換成了皮鞋，從汗衫穿上了西裝，今天的民進黨，已不是當年那個跟庶民站在一起的民進黨了。

就算沒有城中城的失火，民進黨執政這5年來，到底為弱勢族群做了什麼？調高基本工資，這對沒工作的人有意義嗎？反而因物價上漲而受害；大玩「五倍券」加碼券抽籤，這對不懂電腦的弱勢族群來說，能夠參與嗎？輿論一再呼籲，紓困普發現金，行政院卻堅持要發五倍券，說怕民眾把現金存起來。生吃都不夠，蘇貞昌怕民眾「曝乾」，完全與民意脫節。

政府的資源有限，到底是應該迎合有競爭力、能幫助社會發展的「勝利組」，還是尋找被邊緣化、需要社會協助的「弱勢組」，這是價值觀的選擇。在疫情中，台灣的科技業一枝獨秀，訂單滿載；觀光、服務業則面臨長期的蕭條，甚至有人因此輕生。

9月的消費者物價指數上漲2.63%，受傷害最大的就是靠存款或者年金過日子的獨居長輩，民進黨一再舉債，惡化了通膨，卻沒有為真正的弱勢者增加任何的收入。政府因為出口增加帶來的經濟成長而沾沾自喜，卻沒有看到外銷與內需產業兩者貧富差距的惡化，也沒有看到人民真正的苦痛。

「城中城」不是人生勝利組，而是被政府放生的冰山一角，在內需產業苦苦掙扎的台灣人民都是「城中城們」，都是被政府不屑一顧的族群。真正傷害台灣的不是火災本身，而是火災背後，蔡政府對弱勢族群的冷漠與歧視。