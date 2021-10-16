狹義的保釣運動結束（1970.11-1971.4）後。那時候大家對於釣運的理解就比較廣義了，或者很多人認為為什麼保衛釣魚台不容易成功，問題不只在於日本，甚至還不只是在美國，而是在台灣政府。就開始變成對台灣政府的揚棄，那時候處在一種困惑、徬徨中，剛好碰到美國跟中國開始接觸友好，就發現有一種新的可能性。

尼克森宣布要去中國訪問前，祕密派遣季辛吉到北京去（1971年7月），那時候不是引起全球性的震撼嗎？受到最大震撼之一的國家就是日本。因為日本過去一直是跟著美國，跟中共對立，但是日本突然發現被美國出賣了，日本本來要跟著美國一起反中國的，但現在發現主要反中國的人自己跑去跟中國握手。

從1971年7月，季辛吉到中國訪問。打開關係之後，隔年2月尼克森就到北京去訪問。在這之前已經開始有人到大陸去訪問，當時最有名、最轟動的第一個、或最前面之一的，就是楊振寧（1971年7月）。楊振寧一帶頭衝開，後來很多人都到大陸去訪問，其中就包括林達光。在那個狀況下，大家在保釣運動中，對國民黨就非常不滿。

釣運後的團體主要分裂成兩種，一種以關心台灣為主，一種以關心中國為主，但是兩個也不是完全都分開的，他們有時候也會（一起）辦一些活動。

中西部應該維持得最久，一直延續到後來就成立了「台灣民主運動支援會」。紐約就散成很多小團體，有的維持得久一點，像《群報》。

當時有一些微妙的權力鬥爭，後來並沒有真的把中西部聯絡中心移到麥迪遜，有一些香港同學，也不全是香港同學，覺得芝加哥這邊的班底也都是《科學月刊》出來的，在他們認為是比較革新保台的，他們覺得路線不同。

保釣運動之後，隔了一段時間，麥迪遜參加保釣的一些人，當時看了一個歌舞劇「東方紅」，根據這個歌舞劇，麥迪遜有一群人也編了一個這樣所謂「胸懷祖國、放眼世界」的東西，時間大約是1976年。

那時候是紐約本來就有很多學校、華人也比較多，本來保釣就很熱烈，參與的人很多。保釣一團5個人去大陸還受到周恩來接見，那五個人裡面，王春生、陳恆次、陳治利是中西部的，王正方、李我焱是美東的。

尼克森訪中以後，中美互設聯絡辦事處在華府。中共入聯以後，紐約就有聯合國的中共代表團。本來聯合國官方語言是英文、法文、俄文、中文、西班牙文，是考量到使用人口多寡跟國家強權。美國以為中共會很快垮台，在外交、經濟上都圍堵中共，所以實際上中文的使用人口只有台灣。

但是台灣這邊根本自己也不用中文的，中華民國代表團發言都是用英文，本來聯合國文件和會議都要譯成這五種語言，可是中華民國這邊自己都不用、又是仰賴美國生存的，聯合國也就忽略中文，幾乎只有最重要的文件有中文，中文翻譯的人數非常少。

中共要加入聯合國，他們比較重視這個，聯合國也比較高規格對待他們，所以祕書處一下子要招募很多中文翻譯人才，當時很多保釣放棄學業或是變成中華民國的黑名單，這些人就去了中共聯合國代表團所在的紐約，紐約一下子變成保釣大本營，本來聘這些翻譯人才時，用該語言的會員國擁有優先推薦權，中共一下子找不到那麼多人、那時候又很重視保釣，當然會詢問當時保釣團體的人，問他們風評如何，於是剛好就跟保釣一拍即合，很多保釣人就進了聯合國工作，像花俊雄就是，小董（董敘霖）也進了聯合國工作。

董敘霖弟弟叫做董慶圓（老董），本來是清大數學系的，後來去紐約唸書，是《群報》一個很重要的角色，《群報》本來創辦人是尹夢龍，現在定居在湖南長沙，但是真正的主編是老董。《群報》辦出來一下子就變得很左，而且有一點隱隱約約要跟李我焱那派好像叫做《釣魚台月刊》分庭抗禮的意思。

在紐約，《釣魚台月刊》是保釣當時發行比較久的刊物，算是當時具代表性的刊物，以尹夢龍為首。像《釣魚台快訊》就是寫一寫拿去影印，但是《群報》是以報紙形式出版。他們比較是統一的立場，主要是報導中國。保釣之後，雖然有的人比較關注中國，有的關心台灣，但基本上並不是井水不犯河水，還是有很多交集的地方。《群報》的意思是說要走「群眾路線」，但他們後來實際上是比較脫離群眾。

《群報》這邊人本來就不是紐約保釣主流派的人，後來《釣魚台月刊》出幾期就沒出了，倒是《群報》他們很用心辦下去，反而變成紐約重要刊物，滿有影響力的。《群報》是一周出一次的，跟我們的《釣魚台快訊》一樣，後來甚至跟《釣魚台快訊》發生一次很大的論戰。

保釣運動那時候有一個狀況是，其實在左右分裂之前，很早就有一些省籍的分化出來，這個分裂也影響到左右，這跟台灣現在的政治趨勢是一樣的，那時候保釣有相當多領導人物都是外省人，他們占據發言地位、領導路線跟論述。台灣本來在長期戒嚴之下，在各種有權力的場合，台灣人幾乎都是被外省人領導的，這種狀況後來變成反國民黨的一個根源。

很多人覺得台灣人怎麼都是被領導、出不了頭就有一些不滿，尤其是比較有政治企圖心的，很多是地主子弟，保釣也是這樣，可以說是複製了台灣這樣的省籍狀況。保釣一開始其實不分省籍的，但是上台講話的、做決策的幾乎都是外省人，台灣人很多口才不是很好，他們說話很多都被說有台灣腔什麼的，一直以來就沒什麼上台的機會。

國民黨那時候帶了一批黨政軍來台灣，這些人的子弟很多在學校就參加演講比賽、台風穩健，比較出風頭，因為他們口才比較好，所以幾乎都是外省人在占據發言位置，這是一個客觀事實，但是很多人不滿。所以省籍分裂的情形在保釣運動就出現了。

【未完待續】