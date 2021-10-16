城中城大火，高市府又開了「捐款帳戶」，又要請大家捐紓善款；但陳其邁是不是忘了，自己還欠氣爆善款，8億2639萬7913 元？

高市府對高雄氣爆的責任，刑事上三位公務員被判決有罪定讞；民事賠償責任，一審判決高市府有40%的責任，是三方中最高。

換句話說，從各個角度看，高市府都是責任最重的賠償義務人，但當年的陳菊市府，卻是跟氣爆善款「借」8億多元來賠給災民，說等法院判決確定後，高市府再來編預算還錢。

有人捐錢，是為了「借」給政府，等十年後判決定讞，再用到災民身上嗎？前債未清，陳其邁又要求民眾捐款，捐款給你做什麼，又被你「借」走，又拿去蓋3000萬的裝置藝術？

陳其邁，有良心一點，把錢還給善款吧！當年45億的氣爆善款，陳菊到後來已經是「有錢沒地方花」，浮濫挪用，過去也就算了；至少高市府借的8億多元，現在還給善款，還能夠做很多事。

所謂34棟的「類城中城」大樓，8億元多的善款可以協助他們改善消防設備；失去家園的城中城們原住戶，善款可以幫他們暫時安頓。當年的捐款人是捐給氣爆的，但既然氣爆的錢夠用，改用在其他受災者身上，也不違背捐款的本意——至少，總比拿去蓋裝置藝術好吧？

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※