行政院長蘇貞昌咆哮國會，並出言辱罵女性立委，引發社會爭議；未料，他非但不道歉，還強詞奪理，反指鄭麗文汙衊總統、閣揆，影響民心士氣。透過質詢當天的錄影帶，在1分40秒的爭議畫面中，很清楚的，是蘇貞昌先反質詢鄭麗文「妳是要投降，是不是？」如今卻惡意顛倒黑白，企圖混淆視聽，堂堂一國之相，其品德與人格如此之惡質卑劣，真的就像他所要拿去對抗中共的掃把，該被清出政壇了！

鄭麗文有關「核子動力潛艦」的質詢，整段不到8分鐘，但「袂見笑」（不要臉）的口角衝突只有1分40秒，扣除拉雜的散言碎語，主要的詢答過程，用文字整理一下，是非對錯，不辯自明。

在還原事實真相之前，先做一下前情提要。鄭麗文質詢的主題在於「台灣是否應該發展核子動力潛艦」，而蘇貞昌的答覆為「只要能夠發展增強台灣防衛能力的武器，都予以支持。至於是否向美爭取？有無必要？還需經過評估。」接著，蘇貞昌就以此為基調，不斷的倒帶跳針。其間，還伴有國防部長邱國正補充道，需考慮台灣是否有此能力爭取，以目前的外交處境，不是我們想要，就能爭取得到。

以下是詢答的逐字內容：

邱國正：建軍備戰，只要我們要的東西，能夠防衛作戰，我們是自己國家自己救。

鄭麗文：部長，拿什麼救？我們現在跟大陸的軍力，失衡得這麼嚴重，人家拿多少軍費，我們拿多少軍費？台灣這麼小，大陸這麼大，如果真的要玩軍備競賽，我們怎麼打的過？

蘇貞昌：你是想要投降，是不是？

鄭麗文：我是說，要不要發展核子動力潛艦啦！聽清楚！為什麼不敢發展核子動力潛艦？

蘇貞昌：你是要投降，是不是？通通都不要，投降最好，是不是？

鄭麗文：我要問你們防衛的決心在哪裡？不是用嘴巴講。

蘇貞昌：你是要投降，是不是？

鄭麗文：我現在是在問你，要不要核子動力潛艦嘛！你就自己設限了，不敢講了，也不敢去爭取了。

蘇貞昌：什麼都不要，投降最好，對不對？

鄭麗文：如果連核子動力潛艦，你都不敢爭取，你們說捍衛台灣，是說真的，還是說假的？

蘇貞昌：那你下一個，要不要問，要不要航空母艦？要不要爭取？是不是這樣？

鄭麗文：我要問核子動力潛艦。

蘇貞昌：我支持我們自己有能力去發展，我都支持。但現在要不要去爭取，這是兩回事嘛！

鄭麗文：所以，院長你的意思是，我們自己可以發展核子動力潛艦就對啦！

蘇貞昌：如果我們自己有能力，能夠發展最先進的，我都支持嘛！

鄭麗文：好，那部長，我們自己發展核子動力潛艦，可行嗎？

邱國正：我們要評估我們有沒有這個能力，有沒有需要…

鄭麗文：今天台海嚴重失衡，所以在軍事上，我們如何有效保衛台灣，不是空口說白話，拿掃帚不能跟人拚啦！院長。所以，我今天很誠懇啦….

蘇貞昌：所以，像你這種的啦！一支嘴，連說都不敢說，連拚都不敢拚！投降最好，對不對？

鄭麗文：你總要展現一下保衛台灣的決心嘛！我怕到時候，投降的第一個是你，第二個是蔡英文啊！

蘇貞昌：不會像你那麼「袂見笑」啦！

很清楚的，質詢到一半，蘇貞昌先違反議事規則，反質詢鄭麗文，沒來由的丟出一句「你是想投降，是不是？」而鄭麗文不予理由，繼續質詢政府對於發展核子動力潛艦的態度，而蘇貞昌則是不斷的以「你是想投降」的反質詢來迴避閃躲，最後，在蘇貞昌連續以「投降」來反質詢5次之後，終於爆發出鄭麗文「第一個投降的是你（蘇貞昌）」的反擊，也引來蘇貞昌「袂見笑」的辱罵。

一個做客立法院，盡憲法答詢之責的行政院長，公然以「不要臉」辱罵女性立法委員，其嚴重程度，如同詬誶一名男性「亂倫濫嫖」的無恥下作，相信蘇貞昌自己斷不願受此鄙笑，又何「己所不欲施予人」呢！公開於國會罵街，踐踏民主法治、敗壞社會風氣、作賤文明教化、貽笑國際社會，莫此為甚！究竟總統蔡英文對其任命的行政院長，該給予如何處置，關乎國人對民進黨道德標準的評價。（作者為資深媒體人）

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