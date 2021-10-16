高雄城中城大樓失火，46人死亡、41人受傷，是台灣史上第二嚴重的大樓火災事件，市長陳其邁在第一時間即甩鍋是人為因素，綠媒也極力配合，將事件責任導向男女兩位｢禍首｣，對市府該負的責任輕描淡寫。

事件發展至今，火災發生地布滿白花，現場一片哀悽，有民眾跪地痛哭、也有著急家屬急著找親人，顯現人間煉獄的慘狀。而我們的總統呢？卻跑去參加興建工程的動土典禮，現場一片紅通通、喜氣洋洋，與高雄淒淒慘慘戚戚的慘狀形成強烈對比。

小英總統不懂，底下的人也不懂嗎？那些幕僚呢？那些幫她捉刀的文青呢？那些包圍在總統周圍的馬屁官員呢？難道也不懂民眾的感覺嗎？還是民進黨上下都是麻木不仁？

不是在鏡頭前說幾句安慰的話就好的、也不是在臉書上發表些哀悼文就夠了、更不是說捐出一個月薪水就很了不起了。民眾知道總統、大官的薪水高，這點錢對官員的荷包無損，卻彌補不了民眾心中的傷痛。

總統何時才能了解民眾真正的需求、真正的感受呢？

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