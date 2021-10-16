陸委會主委邱太三爆料，中共十一國慶派出高達25架次軍機襲擾台灣西南空域的同時，美國也派出兩架戰鬥機兵臨到可以直接發射飛彈攻打大陸沿海機場的時候，老共還沒有發現，直指中共防空網出現重大疏漏。

能夠接近到發射飛彈（應該是集束炸彈之誤），真的是中共防空網的疏漏？F22的彈倉能掛載AIM-9和AIM-120空對空飛彈，但是也可掛載攻擊機場的集束炸彈或其他攻擊陸地的炸彈。

雖然AIM-120是射程達100公里的空對空飛彈，但也能夠攻擊地面目標，只是威力小了點兒。若要打擊地面目標例如機場，只能使用炸彈，這就要求F-22更接近目標。這個距離早就已經進入共軍防空網範圍之內了，為何共軍沒有反應？

在反情報範疇裡面大，反情報機構會通過植入假情報、或以誤導方式欺敵，希望這些假情報導致敵人犯錯誤。

美中兩軍的反匿蹤雷達技術非常進步，舉凡長波雷達、多基地雷達、毫米波雷達、被動雷達等等，都足以偵測、追蹤與攻擊匿蹤戰機。

如果共軍真的那麼笨也就罷了，國軍應該慶幸有這種對手。但共軍若是在裝傻、示敵以弱呢？這就是軍事謀略了，不一定要針對F-22反應，孫子早就說過：「勝可知，而不可為」、「形人而我無形」。

反過來說，國軍倒是要好好的自問，這一年來共機不斷襲擾，其中有沒有夾帶著匿蹤戰機殲-20？連殲-7這種老飛機都來了，為何殲-20不能來？空軍雷達發現了嗎？是空軍在裝傻？還是在對敵謀略？或者空軍根本就不知道？

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※