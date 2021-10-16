在中國昆明舉行的《生物多樣性公約》第十五次締約方大會上，北京林業大學在讀博士、阿勒泰地區自然保護協會創始人初雯雯，作為全球青年代表分享中國青年合力保護河狸的成果。會後，她接受中新社「東西問」獨家專訪，進一步闡述她的實踐與思考。

過去四年時間裡，初雯雯與其團隊，利用社交媒體平台，發起新疆蒙新河狸保護系列公益項目「河狸食堂」「河狸守護者」「河狸方舟」等，成功吸引上百萬中國青年參與，促進了中國國家一級重點保護野生動物河狸的數量上升20%，入選聯合國全球100個經典自然保護案例。

初雯雯提出，當前，越來越多中國「90後」「00後」像她一樣，亮明對生物多樣性保護的態度並參與其中。中國青年將在中國乃至全球生物多樣性保護中發揮越來越重要的作用。作為一出生就與網路信息時代無縫對接的新一代，「Z世代」擅長互聯網思維，將用更有意思的方法，帶動更多人去瞭解自然、體驗自然、保護自然。

現將訪談實錄摘要如下：

中新社記者：此次代表中國青年站上全球生物多樣性保護的舞台，最想傳遞什麼信息？

初雯雯：此次站上這個更大的舞台，其實代表的是我身後參與蒙新河狸保護公益項目的百萬中國青年。我們想告訴全世界，中國青年對自然保護的態度是認真、嚴肅、投入的，我們熱愛自然、尊重生命，大伙在用微薄的力量「積土成山」。

相比參加大會，更讓我自豪的是，有這麼多同齡人在一起行動。相信在大家的共同努力下，中國的自然保護事業一定會更好。

中新社記者：你和同齡人參與自然保護的方式，有什麼新特點？

初雯雯：我的同齡人，實際上就是被大家稱之為「Z世代」的一代人。在老一輩人看來，「Z世代」是「淺薄的電子土著」。但我覺得，諳熟科技產品、擁有廣闊的信息渠道，讓我們能夠保持更為開放的頭腦，進行更具創意的思考，勇於追求和嘗試各種新生事物。像做公益，我們不拘於傳統形式，發起、參與各種在線植樹、在線認養動物等「線上」公益項目，偏向用更有意思的方式連接社會。

中新社記者：結合你的實踐講講大家都做了哪些嘗試？有怎樣的創新？

初雯雯：我和我的團隊主要發起三個公益項目，分別是「河狸食堂」「河狸守護者」「河狸方舟」，都是為了保護僅分佈在新疆阿勒泰地區的蒙新河狸。蒙新河狸數量在600只左右，是中國國家一級重點保護野生動物。

其中，「河狸食堂」主要是為河狸種植灌木柳；「河狸守護者」主要是聯動當地牧民巡護河狸；「河狸方舟」是用於建專業的野生動物救助中心，保護河狸及更多的動物。

我們這三個項目都是在互聯網上發起。動物保護需要動員更多社會力量。所以一開始，我們就把自媒體直播和公眾號運營引入日常工作，不僅定期發佈辛苦的動物保護者日常成長帖，還致力於把長相蠢萌的河狸打造成「養成系偶像」。

大家想了不少「新點子」。如，通過公益眾籌方式號召大家省下奶茶錢為河狸種植灌木柳的「河狸食堂」；開設「河狸直播」讓人們直觀地看到河狸的真實生活；舉辦「野生動物見面會」，讓網友實地參與當地野生動物保護；網上開放河狸認養名額，讓更多人成為「河狸守護者」……

通過這些嘗試，越來越多的網友把河狸視為自己的「崽」，會專門去算少喝幾杯奶茶可以給河狸換種多少棵樹。在大家的共同努力下，我們建成了一個有40多萬灌木柳的「超級食堂」。還有很多網友主動參與設計河狸文創品，像為偶像應援一樣製作河狸的表情包。

中新社記者：這一系列做法形成了哪些經驗？

初雯雯：作為互聯網原住民，我們這代人的生活方式與之前的世代相比，發生了顛覆式的變化：互聯網成為我們與生俱來的生活的一部分，我們習慣活躍在各類興趣文化和社交軟件的前沿，不斷尋找志同道合的圈子文化和自成一派的語言體系；喜歡玩在線遊戲、觀看短視頻和直播等；追求個性化；崇尚偶像文化。同時，我們這代人的思想更加開放，相比追求物質生活，更為注重個人興趣和自我實現。這些特點，注定讓我們更喜歡用互聯網的、有趣的新方式，來參與公益項目。

摸索下來，有三方面經驗：一是「互聯網」思維的運用；二是「愛豆」概念的打造；三是「積土成山」的合力思維。

互聯網思維，就是在(行動)互聯網+、大數據、雲計算等科技不斷發展的背景下，對市場、用戶、產品、企業價值鏈乃至對整個商業生態進行重新審視的思考方式。這同樣可以運用到保護自然的公益項目中。尤其是其所包含的社會化思維、用戶思維、大數據思維、流量思維、跨界思維、分享思維等，都對公益項目有很多啟發。所以在設計項目之初，我們就致力於讓自然保護的門檻更低，尤為注重社交平台的運用以及與網友互動。

「愛豆」是英文idol的音譯，意為偶像，最初來源於日韓兩國對年輕偶像的稱呼。「愛豆」概念不僅適用於娛樂業，也可以用到自然保護尤其是動物保護中。大家喜歡上河狸，就願意向守護「愛豆」一樣，來為它應援、轉發、保護。看到付出有了回報，大家就更有信心、更有動力參與到保護「小愛豆」的事業中來。

合力，通俗來講，就是彙集多方力量，積少成多、積土成山。長效保護動物或生物多樣性不是單一力量可以完成的。建立在互聯網的基礎上，我們能盡可能吸引更多力量加入。蒙新河狸的保護在中國互聯網上依靠大家的點滴力量，我們的項目越做越好，幫助蒙新河狸的數量從162窩上升到了190窩。今年冬天，我們籌建的「河狸方舟」野生動物救助中心將投入使用，這是阿爾泰山在中國境內的第一個專業野生動物救助中心。

中新社記者：包括中國青年在內的全球年輕一代，該如何更好地擁抱生物多樣性保護？

初雯雯：隨著行動互聯網社交時代的發展，「Z世代」逐漸成為現代公益中非常活躍的一個群體，成為生物多樣性保護中必不可缺的一部分。比方說我認識的很多NGO的創始人，像我一樣都是年輕人，大家在做著不同物種的保護工作，方法也很多樣。大家在交流中有個共同的感受，就是全球生物多樣性保護呼喚多元文化背景下的解決方案。這需要全球青年們扮演更加積極的角色。

具體而言，大家應積極擁抱綠色低碳環保的生活方式；多把目光看向環境生態保護相關領域；不僅可以積極加入自然保護的隊伍中，更可以思考如何把自然保護融入自己所處的領域；積極應用所學所長，開創更多更有意思的保護項目。

受訪者簡介：

初雯雯，自然保護工作者，野生動物攝影師。2019年生態環境部-最美生態環保志願者；新疆阿勒泰地區青年五四獎章獲得者；全國青聯委員；北京林業大學博士在讀。

大學起，她開始登上媒體宣傳自然保護工作及科普野生動物監測保護知識，陸續參加過《我是演說家》《大家》《講述》《正大綜藝-動物來了》等欄目，受邀拍攝《河狸公主》《拯救河狸》《這裡是新疆》等紀錄片。

近五年來，初雯雯專注打造三個由地方政府、自然保護基金會、社會團體、企業、全國網友共同發力的自然保護公益項目：河狸食堂、河狸守護者、河狸方舟，成功入選生物多樣性100+全球典型案例。

（本文來源：中新社「東西問」專欄，授權中時新聞網刊登）

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