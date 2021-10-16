國慶日當天，蔡英文、陳其邁在高雄港區，用10年來最高經費燃放2萬發焰火，宣布高雄從鐵鏽城變成宜居城市；4天後，離港區不過3個街廓的城中城事件，燒出高雄史上最嚴重火警。絢爛煙火，顯然沒照到社會底層的陰暗角落；但無情大火，卻再次照亮沒有「責任政治」文化的蔡政府沉痾。

2018年九合一的敗選，讓蔡英文摸索出一條特別的執政權術，靠著重用「出過事的人」，無論是選舉大敗或政策大錯一律收編，用權與利，交換眾人的鞏固領導中心。這種「包出愈大、官位愈高」的文化，卻也讓政府瀰漫怠惰氣氛，蘇內閣也因此淪為「災難內閣」。

光以今年為例，4月太魯閣號出軌事件，49人死亡、247人輕重傷。5月機組員3+11政策，造成逾800人染疫死亡。10月，高雄城中城大火，至少46人死亡、41人輕重傷。

不到1年內，人禍造成上千條人命殞落，這在正常民主政治狀態中，每件事本應足以讓閣揆引咎請辭。但此刻，各級行政首長卻一再被允許道歉不負責，行政院長甚至仗勢到在國會殿堂辱罵立法委員「袂見笑」，公然騎到民意代表頭頂上，總統卻仍視若無睹，更加助長行政部門這股惡質風氣。

政務官犯錯下台，才能逼接任者上緊發條，這種責任政治的概念，是讓國家能從錯誤中持續成長的基本原理。當蔡政府選擇反其道而行，讓政務官不必為政策負責，君不君、臣不臣的結果，注定演變成眼前政府螺絲掉滿地的失序狀態。

回過頭看城中城事件，當年嗆胡志強要為阿拉夜店9死火警下台的陳其邁，會比照自己當時設下的標準下台嗎？若從蔡政府用人權術來看，別說下台了，恐怕還有人將準備升官發財呢！