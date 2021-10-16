適逢辛亥革命110周年以及雙十國慶，兩岸領導人都有對兩岸問題發表論述的客觀需要，尤其是大陸擴大舉辦慶典活動，讓外界很是期待大陸官方會有一些新的政策動向傳出。而緊接著蔡英文的雙十談話，即便不是針鋒相對，那也足以產生不少聯想，將二者做一番關聯。

有趣的是，兩邊的講話並沒有特別吸引人之處，雖然各有強硬，但都是預期範圍，而恰恰是這種可預測的言論，讓外界得以管窺表面的波濤之下，實際上是靜水流深。至於那些強硬的表態式發言，其實更主要是為了站穩各自的立場，同時向各自的支持者喊話，通過這種信心加持避免來自內部的壓力引爆。這也是兩岸領導人都需面對的難題，兩岸問題遲遲得不到解決，無論是走向統一還是台獨，各自都已經愈發不耐，維持現狀看似是彼此的最大公約數，實際上並不符合人性，也不具備現實的可操作性。因此，兩岸各自的內部都需要進行壓力紓解，以免對抗一觸即發。

當然，單純的內部因素並不足以讓壓力外溢，但若有外部因素干預，那麼情勢就會有所不同，而現在的局勢恰恰是美國的不斷介入，讓兩岸之間的安全管控無法維持，更精確地說，美國的角色已經從兩岸對抗的煞車皮角色變成發動機角色，美國不僅沒有在為兩岸對抗降溫，反而處處想辦法激化兩岸對立。

出現這一重大戰略轉變的原因在於中美關係的質變，過去的合作共贏為主變成如今的競爭乃至衝突，美國愈發感受到大陸崛起帶來的深刻變革，對自己的霸權地位構成了本質性挑戰。在這種情況下，美國必須如同過去對待蘇聯、對待日本那樣，採取切實行動加以阻撓，類似打壓華為、中興的事件不過是前菜，讓大陸陷入地緣政治的泥淖乃至戰爭的深淵，才是讓大陸徹底中斷崛起進程的終極武器，雖然美國也會為此付出巨大代價，但是作為目前唯一的世界霸權，美國只要確保自己是最後的勝利者，其就有機會快速復甦。

基於這一邏輯，美國打台灣牌當然不為支持台灣，也不是為了制衡大陸，而是想要藉此機會拖垮大陸，畢竟一旦兩岸發生戰爭，美國就可以名正言順的動用所有國際關係手段，來制裁封鎖大陸，讓大陸陷入孤立，即便最終大陸取得了戰爭勝利、實現了國家統一，那也會失去來之不易的國際發展空間，而這正是大陸官方不斷強調的重要戰略機遇期。

對大陸來說，只要這個戰略機遇期的論斷沒有改變，大陸就會倍加珍惜，絕不輕言放棄。所以從戰略上看，大陸並不想走入兩岸對抗的深淵。對台灣來說也同樣如此，雖然是人為刀俎、我為魚肉，但台灣並不想成為美國打壓大陸的砲彈，付出自己的代價幫助美國守住戰略優勢，所以蔡英文雖然沉溺於大內宣，但在兩岸問題上還算清醒，除了說說狠話，搞搞外交秀，不會做任何實質舉動，因為蔡政府也知道，一旦觸碰大陸底線，大陸也只能被動應戰，寧為玉碎。

於是我們看到，在美國的不斷試探與挑釁之下，兩岸反而難得的達成了某種默契，共同在管控雙方的危機，避免真正走向擦槍走火的地步。至於這一默契會走向何方，這取決於戰略機遇期能持續多久，以及美國升高衝突的程度有多大，事實上，美國激化了衝突，戰略機遇期自然也就不復存在，到那個時候，兩岸關係將真正迎來攤牌時刻。