在國民黨執政期間，或是在藍營的縣市出現較大的災害事故時，民進黨一定聲嘶力竭地嚴厲批判，並要求主事者「負責下台」，然後親綠媒體大肆鼓吹、營造風向；台中衛爾康、阿拉夜店的大火，以及莫拉克風災，都莫不循著相同的套路，其言辭之犀利、力道之猛烈，宛如嗜血的豺狼，張牙舞爪，恨不得對主事者寢皮食骨，才肯罷休。

但是，一旦主事者為綠營政治人物，不但一切可以雲淡風輕，鞠個躬、說聲抱歉，空說幾句不著邊際的「負責」，就可以雨過天青起來。綠媒絕口不提，是司空見慣，更有甚者，就由名嘴、網軍發動攻勢，將一應的罪責，推諉給早已年湮代遠的前朝，主事者不但仍穩如泰山，更可因利趁便，藉善後工作，大肆累積其政治資本，2014年的高雄氣爆案、2018年的普悠瑪列車事故、2021年的太魯閣列車事件，莫不如此。

這次高雄城中城的惡火，儘管奪走了46條的人命，遠較台中阿拉夜店、高雄氣爆的死亡人數為多，而當初身為立委，峻言厲辭，要求胡志強為阿拉夜店大火「負責下台」的陳其邁，面對記者的質問、民眾的疑惑時，竟只能吞吞吐吐地說「深切反省」，要其「負責」，更一語不及「下台」二字，反而從「善後」的工作上，大作其文章，而同黨的行政院長蘇貞昌更荒唐，問到「負責」，竟只能鬼扯到「完整保留現場」上，更有立委、名嘴、網軍，不是歸咎於甫任一年的市長即被罷免的韓國瑜，就是轉打柯文哲，強調台北市類似的大樓有多少多少。

眾人皆指民進黨「雙標」，其實我看只有單一的標準，那就是絕對不能承認民進黨有任何錯誤。黨比國大，國重於民，新冠疫苗政策的錯誤，無辜造成800多人命的喪失、數以億計的經濟上的損失，民進黨連道歉都吝於出口，抵死不認「3+11」的破口，城中城「區區」46人的死亡，又能算得了什麼？只要一祭出「抗中保台」、「台灣價值」的王牌，還不是就能輕輕簡簡地船過水無痕，穩穩霸住政權？

陳其邁會不會引咎下台？從他自己以及綠營中人的對應態度看來，任誰都知道是絕無可能的，監察院說要啟動調查，可主動申請調查的，就是綠色人馬，能作出多公允的調查結果，也是大家心裡有數的。陳其邁肯定不會自行辭職，監察院也不會發動彈劾，就這樣，嘈嘈嚷嚷一陣之後，陳其邁還是高居其位，更可以藉捐款帳戶的開放，迅速累積其政治資本。

事故的發生，往往不是一朝一夕之故，而是冰凍三尺的結果。除非是證據確鑿，主事者罪不能逭，要求其必須「負責下台」，事實上是未必合理的。陳其邁甫接任市長不久，必欲其承擔咎責，想來也不會心服；但是，問題在於前此是他先表態如此的，事臨己身，又有何辭可以遁逃？出乎爾者，竟反乎爾者，這一個迴力鏢，其實是又猛又重的。但是，陳其邁顯然是夷然不顧、有恃而無恐的。

陳時中否認「3+11」的破口、謝志偉汙衊國旗、蘇貞昌羞辱立委，其實與陳其邁都是如出一轍的，是誰作了他們的靠山，讓他們敢於如此肆無忌憚？其實還不都是民眾的縱容與姑息？百姓縱容，政客囂張；政客恣肆，百姓遭殃，這是一個惡性循環，到頭來，台灣就只有淪胥以滅，萬劫難復。

《戰國策》中曾記載一個故事：秦昭王派使者送給齊襄王后一個玉連環，言明如齊國君臣不能解開，將派兵攻打齊國。齊國上下，無一人能解。齊王后便舉起錐椎，將連環擊破，解了連環。連環難解，唯有破之一途。欲根除台灣政壇的惡性循環，只能打破循環，而打破循環的最佳契機，就從逼迫陳其邁「負責下台」著手。（作者為退休大學教授）