日前世界上最年輕的領袖奧地利總理庫爾茨(S. Kurz)被迫請辭下台，一顆政治明星突然暗淡失色，這對台灣意義何在？

庫爾茨外貌英俊身材高挑，27歲任奧地利外交部長，31歲當選奧地利總理，一個多月前剛度過35歲生日。他不僅是奧地利年輕女生心中的白馬王子，更是奧地利媽媽輩公認的「國民女婿」。庫爾茨的崛起可謂搶盡中歐和奧國政壇之風彩。他出身在維也納工人社區，17歲加入保守的奧地利人民黨（OVP）很快成為青年領袖，由於同情弱勢和廣結善緣深受年輕和老年的跨世代喜愛，從政不久當選為維也納市議員，隔年成為奧地利內閣的整合部部長，再不久晉升為外交部長，是年27歲是當時歐盟諸國中第一位Y世代外長。

如果庫爾茨的政治足跡每一步都是誠實的，他的魅力今天應該依然，可是很遺憾，他向上爬的關鍵勝利，如贏得黨內初選和奧國大選都與舞弊和賄賂有關。奧地利「反貪檢察官辦公室」（WKStA）10月6日對總理官邸、財政部以及他的高階助理住所和辦公室突擊搜查，根據沒收的電腦暫存資料和社交媒體的短訊內容，公布了庫爾茨涉嫌賄賂和背信的104頁刑事報告。可憐的庫爾茨只招架了4天便自動請辭下台，目前仍保留執政黨黨魁和議會領袖的地位，儘管尚未結案但歐洲媒體估計他已很難東山再起，庫爾茨「國民女婿」的魅力不再！

奧國反貪檢察官的諸多指控中，對台灣朝野最具借鑒意義的是庫爾茨如何結黨營私、賄賂媒體操縱民調，這些「庫爾茨現象」在台灣時有所聞。庫爾茨有一個發跡的「網球屋廣場Ballhausplatz計劃」，網球屋廣場位於維也納市中心是歷來奧地利總理府官邸所在，好像英國的唐寧街。所謂「網球屋廣場」計劃就是把年輕的庫爾茨送進奧地利總理府。

這項野心計劃的核心手段是如何指導民調公司「Markt Affiars」按三種不同主題：「預算政策」、「反欺詐」和「零赤字」完成符合庫爾茨競選需要的「民調結果」，然後通過「費爾納媒體集團Fellner」旗下一家名為《Osterreich奧地利》類似《今日美國》的德語報紙公諸於世，該報以18 至 35 歲的年輕人為讀者對象，市場率9%左右。並通過費爾納媒體集團與美國CNN合作的24小時不打烊的「oeTV24」電視頻道不斷播放有關庫爾茨的內外宣節目。各項賄款以奧地利財政部的「研究項目」和「廣告費」為名，前者約23萬歐元，後者約112萬歐元。這些數字和我們在台灣聽過的某立委高鐵遺失的現金和1450網軍支付款比較實在是算不了甚麼。

台灣有沒有庫爾茨現象？需要下列各方面對號入座，第一政黨尤其是執政黨，第二受栽培的政黨年輕幹部，尤其是執政黨的，第三受執政黨支持的各類媒體，你們需要向台灣選民真實地報告。如果台灣的檢調機構不是紙老虎而是有奧國反貪機構的道德勇氣，早有聽聞的台灣庫爾茨現象早晚一定會揭露無遺，儘管維也納距台北有9000公里，但正義永遠是超距離的。（作者為奧籍退休大學教授）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※