保台顧名思義就是保護台灣不受到境外武力入侵，目前最可能以武力入侵台灣的就是來自於對岸的解放軍。尤其是10月初的4天之內，有149架次的解放軍各式戰機，侵入台灣西南海域的防空識別區，更讓此種武力入侵的想定成為現實的可能性大增。「抗中保台」與「和中保台」兩種途徑，何者較能確保台灣安全？

「抗中保台」的前提是有美國在背後支持，否則以台灣本身力量對抗中國大陸的難度很高。這也就是為何當美國總統拜登表示，在與大陸國家主席習近平通話，雙方同意共同遵守「台灣協議」時，會引起台灣方面的緊張。一方面是擔心這是美中共管台灣的新協議；另方面是擔心美國若改變抗中立場，台灣未來抗中將進退失據。所幸事後證明是拜登用詞不精確，雙方未有新協議。

值得注意的是，拜登政府的對中政策已從上任之初的合作、競爭與對抗，轉為合作與競爭但不對抗，不論從華為財務長孟晚舟被釋、美國貿易代表戴琪說要調整對中關稅政策、拜習視訊高峰會將舉行都可看出端倪。當美國逐漸從抗中立場轉移，台灣是否要繼續抗中以保台，值得商榷！提出「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」的政治宣示，若非美台默契，就是欲行險招突圍。

相對於抗中保台面臨的凶險日增，如國防部長邱國正表示兩岸情勢處於其從軍40年以來最危險階段，以「九二共識」為基礎的「和中保台」策略也出現瓶頸。主因是大陸現只接受「九二共識」中的「一中」，而不接受「各表」，使倡議「一中各表的九二共識」者，難以自圓其說；加之「九二共識」已被巧妙置換為「一國兩制」，使擔心「今日香港、明日台灣」場景出現的民眾，更不支持「九二共識」。

在「抗中保台」與「和中保台」都面臨困局的當下，究竟何者對台灣較有利？抗中保台要靠美國，然而美國的國力正在衰退，且舊有離棄越南，今有離棄阿富汗的紀錄，加之有與中華民國斷交轉而與中華人民共和國建交的經驗，台灣能否繼續靠美國來抗中保台，充滿變數。此種操之於人的策略，隨時可能受到對方立場改變而使利益受損。

「和中」看似會受到大陸「一中」原則的壓迫，使中華民國的國際生存空間愈來愈少，但是過去兩岸關係和緩情況下，台灣也曾獲邀以觀察員身分參加世衛大會、特邀貴賓參加國際民航組織年會，邦交國也能維持，也與新加坡、紐西蘭簽署經濟協議，更無解放軍軍機繞台的情況，說明「和中」不見得不能「保台」，「未來一中」何嘗不是拆解兩岸兵戎相見的解方！

更何況「統一」本來就是《中華民國憲法》預設立場，否則增修條文前言不會有「國家統一前」的字眼，且在大陸未改「大一統」思維情況下，台灣要在不戰爭的前提下有「法理獨立」空間的可能性幾乎是零。如何在「統中有獨」、「獨中有統」找到國際生存空間，應是操之在己成分較多的「和中保台」需要努力的地方。「抗中」還是「和中」才更能「保台」？最終將由台灣的民意決定！（作者為南華大學國際事務與企業學系教授）