民進黨不分區立委范雲於去年3月在立法院質詢時指出，中央研究院的外文名稱是用拉丁文，叫做「Academia Sinica」。而Sinica是形容詞，意思是「中國的」。因此，Academia Sinica若在英文版google上查詢，會變成「中國科學院」，希望中研院能在3個月內開啟民主討論改名議題。

中研院院長廖俊智當時回應指出，中研院的名稱牽涉國家定位和政策，並非中研院單方面能夠改變。但尊重立委的提案，可以開啟討論，研究相關法規。

今年10月4日，廖俊智赴立法院進行業務報告，范雲藉機追問改名事宜。廖俊智表示，中研院已經啟動外文名稱是否更改的討論，目前提出4個名稱選項，正評估優缺點。但何時改名沒有具體時間表。

范雲曾經是社民黨召集人，後加入民進黨為不分區立委，她的政治立場朝三暮四是個人之事，但如今想利用自己的政治權力，強迫中研院改名，就茲事體大非同小可。

中研院成立於1927年，迄今將近百年。名稱自始就是Academia Sinica，而且學術地位深受國際肯定，享有極高的國際知名度。倘若中研院貿然改名，很可能畫虎不成反類犬，反而會讓國際人士產生質疑或困惑。

此外，既然范雲懂拉丁文，想必知道教廷目前設在台北的大使館正式名稱也用拉丁文，叫做「Nuntiatura Apostolica in Sinis」。意思是「教廷駐中國大使館」。對「中國」兩字極為敏感並且排斥的范委員，要不要建議教廷將名稱改為「教廷駐台灣大使館」呢？如果教廷堅持不肯改名，范委員要不要將教廷大使館「驅逐」至北京呢？

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