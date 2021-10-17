「天馬計畫」就沒有下文了嗎？非也。蔣經國主持國家大計，他並不光看到一個中山科學研究院。在他正式接掌總統大位約半年的時候，歡迎他的是「中美斷交」事件；而十大建設正在上馬，台灣的黨外活動也正喧囂塵上。蔣經國尤其記得，在他和他老爸蔣介石於民53年間發起研製核彈的時候，科技學術界的大老吳大猷、吳健雄等，全不表贊同。

說起來，聲望卓著的學術界人士，是他得罪不起的人物。其時，中華民國在海內外的科技專家也正在崛起，亦紛紛回國請求參與建設報效。蔣經國知道，和大陸的對抗，不是靠軍備競賽，而是靠建設成果。所以，他把他父親「光復大陸、解救同胞」的口號，更改為「三民主義統一中國」。

至今，這句口號仍高掛在金門。蔣經國乃刻意把「天馬計畫」壓下來，他不需要可以打到北京的彈道飛彈，他也不需要原子彈。為什麼又要從事核彈研製呢？因為世俗的看法很簡單，會做原子彈，就表示能幹，不會做就表示差勁無能，蔣氏父子不願背負無能的罵名而已。這應是這對父子檔到達做成核彈邊緣，在轟動國際以後，又願意放棄的心理基礎。

那衛星計畫嘛，可以先請海內外學術界人士去主導，讓許多已學有所成的專家學者們，有一個貢獻國家社會更寬廣的機會與道路。假如讓學者專家們缺乏效力的機會，當然會引發他們的不滿。釋出機會，消弭不滿，同時不發展深具挑釁性的彈道飛彈，這是蔣經國的一石二鳥。也是國府行政院國家科學委員會，後來設立衛星實驗室的源起。自然，衛星實驗室的初期，有不少中山院的專家加入，成為重要骨幹份子。

1981年蔣經國巡視中科院並聽取重要簡報後，他已知道他父親倡導了一輩子自立自強的國防建設，已具有相當基礎。他乃下了一道命令，從國府當日仍健在的14位一級上將開始、到國民黨中常委，政府五院全體，省政府，各縣市政府，各大專學校系主任以上，各級中小學主任以上，各農會、工會幹部，各公、民營重要廠家，三軍各單位代表等，分批到中科院參觀。中科院所在地原名淮子埔，蔣經國更名為新新埔；中科院乃把這些參觀稱之為「新新演習」。

從「新新一號」一直舉辦到「新新六十六號」，前後共舉辦66次，費時共約3年。讓美軍撤走以後的台灣各界，知道台灣的國防，並非真空狀態。對台灣的「處變不驚」而言，這項大規模而連續不斷的參觀，應發揮了相當作用。

1986年天劍一型飛彈。（中央社攝）

接著1986年，「天弓一型」、「天劍一型」、「天劍二型」、「雄風二型」等飛彈及IDF戰機相繼試驗成功。蔣經國復指示，將所有自力研製成功的新式武器，對全體國民作一展示。這就是1986年雙十節，在松山機場展示館的國防科技展。該展覽吸引了62萬人潮，空前轟動。

這個展覽，實際上由中山科學院天弓計畫室負責，聯勤研製的傳統武器如各式大砲、機槍、步槍等亦一併參展。IDF戰機翼翅下掛載著天劍飛彈，正停放在展覽館後停機坪上。在烈日當空下，閃耀著奪目光芒。

雄風一型飛彈則配置在海岸掩體中展出，極具真實感。天弓飛彈除展出微波導引彈及紅外線導引彈外，不怕祕密大公開，還展出解剖彈，就是要讓老百姓看個清楚明白。

因為雄風、天弓、天劍各計畫同仁經歷過研製的艱辛，也為了向全世界內行專家展示實力，特別在展覽場一角，展出一些關鍵性零組件成品，像各式陀螺儀、加速儀、電液伺服閥、嘉義外海重砂中提煉的稀土強磁材料等。這些東西，足以讓世界上任何挑剔的專家承認，這些新式武器裝備，確係中華民國的土製產品。「以土勝洋」，有為者亦若是！

（作者朱偉岳為前中科院第二所資深研究員）

【未完待續，朱偉岳專欄每周日刊出】