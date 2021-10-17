湖北之旅，是我第一次踏上大陸這片廣大的土地，真的是讓我的眼界好好地開了一次，雖然現在是互聯網的時代，什麼資訊都能及時的傳遞，網路上許多大陸發展進步的資料文章，描述大陸發展多快速、多龐大、多先進的也很多，聽過看過這些資訊，腦中留下的畫面只是非常繁榮而已，直到這次親身體驗，才發現自己的無知想像，和事實有很大差距，真的是要親身感受，才能確知大陸的發展程度，而且發展規模之大，真的不是我們所能望其項背。台灣政黨間的惡鬥，造成長期內耗，的確是讓台灣經濟發展停滯不前的原因。

進步神速超乎相像

在這次的旅程中，除了讚嘆了當地優秀的建設外，大陸對於古文物、古蹟、自然景觀的保護，和過去差很多，也是讓我佩服的地方。參觀辛亥革命紀念館時，內心真的是很激動，從小從書本上讀到過這麼多次的地方，多年后終於親身踏上這個地方，親眼見到遺跡，心中奇特的感覺真難形容，有種想要再回去把書本內容翻出來再讀一遍的衝動，對照一下。

年輕世代不能冷漠

回到台灣后，發現這幾年來，尤其是台灣的年輕人，有很大部分的人刻意避談政治，甚至是完全不接觸、不關心、不參與，雖然或多或少是在位者所造成，例如兩政黨的惡鬥，只以黨的利益制定政策，以選舉為目標的政治態度和作為，還有政治人物貪贓枉法的新聞，造成了年輕人對政治的負面印象，也對於整個政府沒有信心。

很多人都說，把自己的事做好就行了，政治的事不關己，但人不能離群索居，政治與生活息息相關，創業環境、生活消費、職場就業等等，無不是我們生活的日常。所以我認為年輕世代應該更試著去努力改變環境，而不是覺得不好就放棄、冷漠，這些反而是造成許多問題的原因。一趟湖北行，我覺得應該積極，至少引發自己的正能量，讓這個社會更好。（鄭宇哲）

本文由台北市兩岸人民交流服務協會提供

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