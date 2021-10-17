美國前國務卿萊斯在英國智庫「政策交流委員會」線上研討會說，美國不會放任中國武力攻台，但中國其實意不在動武，而是透過策動台灣內部的「親中勢力」顛覆政權，以達到統一目的。

萊斯說出一個事實，那就是大陸意在「和平統一」台灣，並不想動武。既然如此，美國又為何一再地要「武裝台灣」？

萊斯直指台灣內部有「親中勢力」，難道美國就沒有在台灣內部扶持「親美勢力」嗎？前、現任國民黨主席江啟臣和朱立倫都曾自稱「親美派」，台灣的親美勢力可以大剌剌的說出聲，但親中的張亞中一被戴上「紅統」的帽子，就趕快撇清，「親美派」需要擔心「親中派」嗎？

試想，台灣的「親美派」可以明目張膽的向美國購買武器， 美國人也可以主張要把台灣武裝成「刺蝟島」。大陸要「融合台灣」，美國人卻天天說中國要「武統台灣」，誰對台灣的危害更大？

美國人把台灣人教壞成一個「放羊的孩子」，天天要台灣高喊「狼來了」，目的就是為了賣武器給台灣，希望賺台幣養美金，台灣人賺人民幣換購美國武器。其實「放羊的孩子」知道美國才是真正的「狼」，對「狼」就要畢恭畢敬。

難得最近開始有一些聲音揭穿美國的「話術」，例如俄國總統普京說中共不需武統台灣；美國之音一篇文章也說：「從技術事實上講，中國軍機沒有侵入台灣領空」。東京大學教授松田康博接受自由亞洲電台的訪問時，更清楚說：「（共機）在台灣防空識別區進進出出，也只不過在邊緣，沒有那麼大的威脅。不打台灣，是很明顯的事情。美國人特意把他拿來當作綁架同盟國的一種工具，這美國人很可惡」。

「老實樹」前，萊斯老實說、普丁老實說、美國之音和自由亞洲電台兩家美國政府宣傳媒體也老實說，那麼，台灣「親美派」是不是也應該老實說，不要再綁架人民的大腦了。

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