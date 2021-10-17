「刪Q」因高雄城中城惡火，宣布暫停相關活動，此固然表現出人溺己溺的襟懷，卻是削減自己力道的愚蠢手法；想當初319槍擊案，就在藍營停止一切宣傳活動時，綠營卻趁機在各地漏夜舉辦所謂的「燭光晚會」，大肆捏造不實謠言，這對後來連宋的選情，形成關鍵而致命的一擊。

藍營停止活動，無異是自縛手腳，因此趙少康、鄭麗文等重量級的人物，原有的行程均告取消；反觀綠營，許多立委趁虛而入，展開「反刪Q」的掃街，他們可不會顧管什麼人命的喪失。

高雄大火，人命的無故喪亡，當然令人悲傷、痛憤，但又豈能因此而自亂陣腳、毫不設防？眼看罷免投票日只剩短短7天，這正是應該緊鑼密鼓、加倍努力的時刻，表示哀悼即可，竟然自廢武功，真不知道是誰出的餿主意。

春秋時代，宋襄公與楚成王泓水一戰，宋襄公因憐憫楚軍渡河未濟、陣列未成，故不發動攻勢，遂使得最後大敗收場，史上因之批評宋襄公為「婦人之仁」。「刪Q」之舉，罷免與反罷免，旗鼓相當，勝負本就難定，而「刪Q」陣營空講慈悲，等如不戰而降了。如果「刪Q」未過，貿然暫停的貽誤戎機之舉，恐怕就會成為最大的原因了。

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